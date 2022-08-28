樓市走勢｜樓價跌 業主減價 中原：8月二手私樓買賣料錄2400宗 按月升約半成

中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，截止至8月24日，8月份二手私人住宅買賣合約登記暫時錄得1,885宗，總值154.5億元，預測整月登記約2,400宗及200億元，將較7月的2,288宗及197.9億元，分別上升4.9%及1.1%。受惠於大型新盤熱賣，加上樓價調整，部分業主減價出售，吸引買家入市，帶動二手交投輕微回升。又因加息壓力持續，有大型銀行調高拆息封頂息率，估計9月份二手買賣將保持約2,000宗左右。

市場被一手主導 上車盤為主 量升價跌

大型屋苑方面，截止至8月24日，8月份沙田第一城、美孚新村、嘉湖山莊及太古城，分別暫錄23宗、23宗、21宗及13宗買賣登記。一手方面，同樣截止至8月24日，8月份一手私人住宅買賣合約登記暫錄849宗，總值74.9億元，預期整月約有1,300宗及105億元，將較7月的1,169宗及134.3億元，分別上升11.2%及下跌21.8%。黃良昇指估計，金額將自今年4月的36.2億元之後，創4個月新低，因為新盤買賣主要是上車盤所致，而屯門及粉嶺兩大新盤以貼市價推售，銷情理想，已經開始陸續登記，支持一手買賣連續4個月維持1,000宗水平。此外，市場對上車新盤開售反應熱烈，估計9月的一手登記量繼續高企。