樓市走勢｜樓宇買賣合約登記料4月錄4,700宗 創3個月新高

疫情持續回落，政府亦放寬社交距離措施，令樓市氣氛轉好，4月份二手住宅交投轉旺，帶動整體樓宇登記見底回升，估計5月份登記將會急升。中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，截止至4月27日，2022年4月份整體樓宇買賣合約登記（包括住宅、車位及工商舖物業）暫錄4,016宗及311.4億元，預計全月錄4,700宗及370億元，將較3月份的3,828宗及348.3億元，分別上升22.8%及6.2%，宗數及金額將齊創2022年1月的5,911宗及544.1億元後3個月新高。

一手住宅登記料將急升 疫情下，3月發展商減慢拆售新盤，令宗數持續於低位徘徊。截止至4月27日，一手私人住宅在4月份暫錄214宗，總值27.7億元，預計全月約有250宗及30億元，將較3月份的161宗及36.1億元，分別上升55.3%及下跌17.0%，金額將創2016年2月的30億元後74個月新低。隨著4月政府放寬防疫措施，發展商重拾新盤推售步伐，料一手登記將會急升。另外，4月份登記宗數暫時最高的新盤是青衣薈藍，暫錄20宗及1.16億元；長沙灣維港匯II及屯門御海灣2期各暫錄12宗，分別總值1.67億元及0.88億元。