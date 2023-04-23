樓市走勢｜樓宇買賣合約登記4月料錄約6000宗 按月回落三成

截止至4月19日，今年4月份整體樓宇買賣合約登記(包括住宅、車位及工商舖物業)暫錄3,251宗，總值279.7億元，中原地產研究部高級聯席董事楊明儀表示，估計全月錄6,000宗及500億元，將較3月的8,599宗及688.8億元，分別下跌30.2%及27.4%。3月期間歐美爆發銀行危機，環球金融市場波動，而且美國議息，市場趨向觀望，影響本地樓市交投減慢。雖然預計4月份整體買賣回落約三成，但數字仍將為2022年6月後的近10個月以來次高水平。

一手買賣企穩 千宗 飛揚 2 期暫最好賣 在一手私人住宅方面，截止至4月19日，4月份一手暫錄761宗及78.5億元，預計全月錄約1,300宗及140億元，將較3月的1,781宗及192.6億元，分別下跌27.0%及27.3%，反映3月期間發展商推售多個新盤，銷情理想，以致一手買賣企穩1,000宗以上。而4月份登記宗數暫時最高的新盤是屯門飛揚2期，暫錄175宗及8.55億元，第二位是元朗雨後，暫錄137宗及8.25億元，第三位是何文田瑜一第IB期，暫錄111宗及19.08億元。