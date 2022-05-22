樓市走勢｜樓宇買賣合約登記5月暫錄逾4200宗 中原：有望重上8000宗

近月新盤主導市場，連帶二手樓市場亦受帶動，中原地產研究部高級聯席董事黃良昇表示，截止至今年5月18日，5月份整體樓宇買賣合約登記（包括住宅、車位及工商舖物業）暫錄4,232宗及348.8億元，預計全月錄8,300宗及700億元，將較4月份的4,852宗及417.9億元，分別急升71.1%及67.5%，宗數將創2021年7月的9,957宗後10個月新高，金額將創2021年12月的877.9億元後5個月新高。疫情持續穩定，政府遂步放寬社交距離措施，樓市氣氛明顯活躍；二手交投暢旺，加上多個新盤反應熱烈，剌激5月份整體登記顯著上升，並有望重上8,000宗的高水平。
發展商積極推新盤 登記宗數急升
一手私人住宅方面，截止至5月18日，5月份暫錄399宗，總值51.4億元，預計全月約有1,400宗及170億元，將較4月份的257宗及36.2億元，分別急升4.4倍及3.7倍；而宗數將創2021年12月的1,493宗後5個月新高，金額則將創2021年11月的197.2億元後6個月新高。黃良昇稱，4月發展商積極推售新盤，大型新盤亦受買家踴躍支持，令一手交投轉活，並有望重上1,000宗水平。
MONACO MARINE 暫成5月登記宗數最多新盤
5月份登記宗數暫時最高的新盤是啟德MONACO MARINE，暫錄68宗及8.59億元，錦上路站柏瓏I則位列第二，暫錄31宗及2.80億元，而位列第三的是大角咀利奧坊‧壹隅，暫錄29宗及1.86億元。至於大型屋苑，截止至5月18日，5月份美孚新村暫錄41宗共3.56億元、嘉湖山莊暫錄29宗共1.77億元、太古城暫錄28宗共3.40億元及沙田第一城暫錄23宗共1.45億元。