樓市走勢｜樓宇買賣合約登記5月暫錄逾4200宗 中原：有望重上8000宗

受新盤帶動，整體樓市氣氛持續活躍，據中原地產研究報告顯示，5月份截至18日，整體樓宇買賣合約登記暫錄4,232宗及348.8億元，並有望重上8千宗高水平。圖為港鐵錦上路站新盤柏瓏 I 之銷售場面。（蘇文傑攝）

近月新盤主導市場，連帶二手樓市場亦受帶動，中原地產研究部高級聯席董事黃良昇表示，截止至今年5月18日，5月份整體樓宇買賣合約登記（包括住宅、車位及工商舖物業）暫錄4,232宗及348.8億元，預計全月錄8,300宗及700億元，將較4月份的4,852宗及417.9億元，分別急升71.1%及67.5%，宗數將創2021年7月的9,957宗後10個月新高，金額將創2021年12月的877.9億元後5個月新高。疫情持續穩定，政府遂步放寬社交距離措施，樓市氣氛明顯活躍；二手交投暢旺，加上多個新盤反應熱烈，剌激5月份整體登記顯著上升，並有望重上8,000宗的高水平。

發展商積極推新盤 登記宗數急升 一手私人住宅方面，截止至5月18日，5月份暫錄399宗，總值51.4億元，預計全月約有1,400宗及170億元，將較4月份的257宗及36.2億元，分別急升4.4倍及3.7倍；而宗數將創2021年12月的1,493宗後5個月新高，金額則將創2021年11月的197.2億元後6個月新高。黃良昇稱，4月發展商積極推售新盤，大型新盤亦受買家踴躍支持，令一手交投轉活，並有望重上1,000宗水平。

會德豐旗下啟德MONACO MARINE 暫成為5月登記宗數最多的新盤，暫錄68宗及8.59億元。（陳奕釗攝）