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2022-10-25 16:05:15

樓市走勢｜樓市股市齊跌 中原：預計CCL較恒指跌幅少逾30%

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中原研究部指，預期今年12月CCI將達160點，較2019年9月高位的185.62點，15個月樓價下跌約14%，預料樓價跌幅明顯少於股市的跌幅。(資料圖片)

中原研究部指，預期今年12月CCI將達160點，較2019年9月高位的185.62點，15個月樓價下跌約14%，預料樓價跌幅明顯少於股市的跌幅。(資料圖片)

今年本地樓市及股市同步出現調整，其中反映本港二手樓價走勢的中原城市指數(CCI)，據中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指，預期今年12CCI將達160點，較20199月高位的185.62點，15個月樓價下跌約14%，而恒生指數(HSI)於昨日(24)收市報15,180點，較20195月高位的29,151點，17個月港股下跌48%，預料樓價跌幅明顯少於股市的跌幅。

股市較樓市更波動

黃良昇指出，樓價的跌幅(14%)少於股市的跌幅(48%)，兩者明顯相差34個百分點，可見股票市場較住宅市場更為波動，而樓市主要受本地的購買力所影響，本港經濟雖然放緩，但基礎穩固，樓價仍然有支持，跌幅相對較少；股市則容易受到國際及外圍因素所影響，故走勢較樓市波動，跌勢亦較急。

2008年環球金融海嘯為例，當年樓價及股市齊跌，但樓市以用家為主導，炒賣活動比重低，樓價跌幅較股市為少。而CCI20083月的72.78點，下跌至200812月的55.46點，9個月樓價下跌24%；恒生指數亦由20071031,352點，下跌至20092月的12,811點，16個月跌幅達59%，可見樓價及股市兩者跌幅相差35個百分點。

至於1997年亞洲金融風暴，當時炒風盛行，泡沫爆破後樓價及港股同樣急劇下挫逾五成，當時CCI199710月的100.71點，跌至199810月的48.01點，12個月樓價累跌52%；恒生指數則由1997716,365點，跌至199887,275點，13個月股市累跌56%，樓價及股市兩者跌幅相差僅4個百分點。

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