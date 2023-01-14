樓市走勢｜沙田兩房受上車客追捧 最平「3字頭」成交！

農曆新年長假前，買家入市信心明顯轉強，二手交投加快。沙田區接連錄得上車客入市兩房成交個案，當中最平見「3字頭」。
全輝中心13年升值近1.3倍
中原地產河畔花園分行經理曾展鵬表示，全輝中心1月暫錄3宗成交，最新錄B座中層02室，實用面積約266方呎，兩房間隔。原叫價約398萬元，議價後以360萬元易手，累減38萬元或約9.5%，呎價約13,534元。
曾展鵬透露，新買家為年輕上車客，見業主提供合理議價空間，即把握機會入市自用。據了解，原業主於2010年以160萬元入市，持貨13年，是次沽出單位帳面獲利200萬元，單位期內升值近1.3倍。
沙田中心累減45萬易手
中原地產沙田新城市分行分區營業經理杜文俊稱，沙田市中心1月暫錄約17宗成交，其中沙田中心佔3宗，屋苑最新F座(嘉寧大廈)低層A室，實用面積約390方呎，原則三房改兩房間隔，望內園及史路比公園景。單位放盤時叫價約560萬元，日前議價後以515萬元易手，累減45萬元或約8%，呎價約13,205元。
杜文俊續稱，新買家為上車客。原業主於2012年以375萬元入市，持貨11年，是次沽出單位帳面賺140萬元，單位期內升值約37%。
帝堡城本月錄4宗成交
中原地產沙田第一城分行區域營業董事黎宗文指，帝堡城本月錄約4宗成交，屋苑最新錄3座中層H室，實用面積約547方呎，兩房間隔。去年12月時叫價約760萬元，日前議價後以718萬元易手，累減42萬元或約5.5%，呎價約13,126元。
據了解，新買家為上車客，感單位價錢合理，間隔合用，即入市單位自用。原業主於2007年以268萬元購入單位，持貨16年，是次沽出單位帳面獲利450萬元，單位期內升值近1.7倍。