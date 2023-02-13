樓市走勢｜溱柏錄今年首宗千萬成交 YOHO Town、尚悅兩房樓價反彈

溱柏套三房 1043 萬易主 中港全面通關，樓市復常，入市氣氛持續升溫。中原地產元朗副區域營業經理王勤學表示，過去周末元朗區共錄得19宗二手買賣成交，創2022年3月後10個月同期最旺，更不乏大額及高價成交，其中溱柏剛錄得本年首宗千萬元成交，屬1座高層D室，實用面積974方呎，間隔為三房套房連書房及儲物房間，最初叫價1,088萬元，最新以1,043萬元沽出，平均實用呎價10,708元。原業主於2020年1月以945萬元購入單位，持貨3年沽出，現帳面獲利98萬元，單位期內升值10%。

鄰近港鐵元朗站的YOHO Town，新近錄得兩房單位以687萬元易手，暫成今年兩房最高價，並較去年11月同類造價反彈13%。

YOHO Town 兩房 687 萬沽 反彈13% 另外，王勤學稱，YOHO Town 9座中層C室，實用面積463方呎，原叫價690萬元，最新以687萬元沽出，屬屋苑兩房單位今年暫時最高造價，折合實用呎價14,838元。去年11月同類單位7座低層C室，面積同為463方呎，造價低見609萬元，現時樓價已反彈約13%。