樓市走勢｜疫情受控 新盤熱賣 二手私宅買賣料創10個月新高

疫情持續穩定，帶動樓市氣氛暢旺，中原地產研究報告指，截止至5月25日，5月份二手私人住宅買賣合約登記暫時錄得3,645宗，總值330.3億元，當中大型屋苑如美孚新村、嘉湖山莊、太古城及沙田第一城，分別暫錄53宗、41宗、40宗及32宗買賣登記。至於一手私人住宅買賣合約登記，5月份暫時錄得1,279宗，總值146.9億元，顯示4月期間多個大型新盤開售，銷情理想，帶動一手買賣重返1,000宗以上， 而5月份發展商積極推售新盤，預料6月的一手登記將維持逾千宗水。此外，5月份登記宗數最高的新盤為錦上路站柏瓏I，暫錄611宗，總值56.67億元，其次是啟德Monaco Marine錄251宗，總值31.86億元，位列第三是大角咀利奧坊‧壹隅錄54宗，總值3.61億元。

料二手登記量重上 4 千宗 樓價止跌回升

中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，隨著疫情受控，預測二手私宅5月份整月登記約4,500宗及410.0億元，將較4月的3,366宗及302.5億元，分別上升33.7%及35.5%，估計數字將自2021年7月的5,088宗及476.7億元之後，創10個月新高。他又稱，二手登記量重上4,000宗，反映樓市氣氛暢旺，放寬按保及樓價止跌回升，增強買家的入市意欲，刺激二手成交活躍。黃良昇又預期，一手私宅整個5月約有1,500宗及170億元，將較4月的257宗及36.2億元，分別急升4.84倍及3.70倍，估計數字將自2021年11月的1,857宗及197.2億元之後，創6個月新高。