樓市走勢｜疫情回落 成交大反彈 中原十大屋苑3月錄250宗成交 創8個月新高

中原地產十大屋苑3月錄得250宗成交，較2月升63.4%，成交量創去年8月以來的8個月新高，當中更有9個屋苑按月成交量增加，增幅由6.5%至2.8倍不等。十大屋苑中，美孚新邨彈幅最大，升2.8倍，嘉湖山莊成交量則最多，共47宗成交。呎價方面，3月有6個屋苑呎價上升，幅度由0.2%至4.8%不等，麗港城按月升4.8%最多。另外，3月十大屋苑800萬元以上成交共133宗，按月升80%。總結今年首季，十大屋苑共錄591宗成交，較上季升11.7%，對比去年同期，則回落47.7%。

中原陳永傑：購買力急速釋放 成交大反彈

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，3月中第五波疫情漸趨緩和，市場氣氛持續改善，加上政府放寬按保，積累多時的購買力急速釋放，帶動十大屋苑成交大反彈。現時一手市場空窗期下，成交聚焦二手市場，新按保措施效應亦陸續浮現，而3月十大屋苑800萬元以上「財爺PLAN」成交急增八成，可見中價物業明顯受惠，已率先起動。此外，最近樓市明顯轉向，且小陽春已成雛型，倘疫情進一步回落，預計旺勢可延續至下季。而4月限聚措施有望逐步放寬，相信新盤將蜂擁登場，整體市況將見熱鬧。在成交量增加下，料業主議價空間逐步收窄，「疫情價」陸續消失，樓價有望逐步回穩。