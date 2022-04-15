樓市走勢｜社距措施鬆綁 二手樓市復活 50指標屋苑長周末預約睇樓量增

利嘉閣研究部數據估算，全港50個指標屋苑共錄1,550組客人於周末預約睇樓，按周再漲7.3%，而復活節4天假期則約有2,325組客人。（資料圖片）

政府宣佈下星期起分階段放寬社交距離措施，並恢復晚市堂食，利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，本港經濟有望陸續回復正常，加上樓價調整完成見底回升，刺激資金爭相湧入市，二手樓市氣氛暢旺，預約睇樓客量繼續造好。根據利嘉閣地產研究部數據估算，全港50個指標屋苑共錄1,550組客人於周末預約睇樓，按周再漲7.3%，連升6個星期，而復活節4天假期則約有2,325組客人。同時間，多個新盤準備推售，相信月內樓市氣氛可維持高漲。

港島區彈幅最勁

按地區劃分，全港3區指標屋苑的周末預約睇樓量全線繼續增加，其中以基數較低的港島區彈幅最凌厲，該區8個指標屋苑於周末暫錄225組客戶預約睇樓，按周再升12.5%，而4天長假則約有340組客戶。利嘉閣地產康怡區助理營業董事丁培鴻指出，本港疫情持續緩和，樓市買賣氣氛轉好，加上在財爺Plan的帶動下，康怡花園近期交投非常暢旺，今個月暫錄9宗買賣。丁培鴻續稱，雖然不少業主已經大幅收窄議價空間，惟買方態度仍然積極，不惜主動追價入市，可見市況頗為熾熱，而未來4天康怡花園預約睇樓量活躍。

九龍區方面，21個指標屋苑於本周末暫錄615組客戶預約睇樓，按周增加7.9%，而4天長假則約有920組客戶。至於新界區21個指標屋苑，周末暫錄710組客戶預約睇樓，按周大漲5.2%，而4天長假則約1,065組客戶。