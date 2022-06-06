樓市走勢｜端午長假新盤推售量少 新盤向隅客回流 二手交投穩升

中原地產十大屋苑本周末錄得16宗成交，較上周末增加2宗或14.3%，成交量創6周新高，並已連續12周維持雙位成交宗數，而3日端午節長假合共錄得21宗成交。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，端午節小長假新盤市場推售量不多，全新盤僅大埔白石角Silicon Hill，於長假首日首輪發售，即日沽清價單170伙，同步帶動二手市場入市氣氛，亦有部分新盤向隅客率先回流二手市場。與此同時，目前市場並無特別壞消息，購買力持續釋放，樓市緩緩復甦，新盤亦相繼登場，整體市場氣氛轉旺，預計二手買賣氣氛可保持平穩。

利嘉閣：市場氣氛好轉 交投微升 端午假期 3 日錄 18 宗

另外，利嘉閣地產總裁廖偉強亦表示，市場缺乏焦點新盤，買家逐漸適應二手樓業主提價，購買力重新回到二手市場，令周末十大屋苑交投量輕微回升。綜合利嘉閣地產分行網絡數據，在過去的周末日，十大指標屋苑累錄13宗二手成交個案，與上周末的11宗，增加2宗或18%；而端午節3天假期的十大指標屋苑則合共錄得18宗買賣。不過，廖偉強補充，雖然從二手住宅成交數字上來看，市況有所好轉，但後市在沒有明顯的利好因素下，預計二手市場氣氛會持續於低位徘徊。

在過去3天的十大指標屋苑買賣中，太古城、康怡花園及嘉湖山莊表現最佳，3天各錄得4宗成交，其次為美孚新邨，錄得2宗買賣，而麗港城、新都城、沙田第一城及映灣園則分別錄得1宗成交。至於杏花村及黃埔花園，則暫未錄得成交。