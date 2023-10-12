樓市走勢｜第3季二手私樓登記 按季急挫22% 全年埋單料創新低 利嘉閣：慘絕4大歷史低位

據土地註冊處最新數據指，2023年第3季全港共錄5,865宗二手私樓買賣登記，較次季的7,534宗挫22%，連跌兩季兼創自2019年首季以來的19季度新低；成交總值亦按季跌24%，險守500億元，錄504.67億元，同創19季度最少；而季內每宗成交平均造價為860.5萬元，按季微跌2.5%，為年內次低的一季。

中高價物業跌幅最明顯 若按樓價劃分，在9個樓價組別中，今年第3季錄得「7跌2升」，並以中高價物業的跌幅較顯著，其中樓價介乎1,001至1,200萬元者，錄得最大跌幅，季內有300宗買賣登記，按季大跌45%；而2,001萬至5,000萬元及1,201至2,000萬元兩個組別，亦分別跌41%及36%，各錄163宗及405宗登記，反映中高價物業交投在跌市中更顯淡靜。至於登記最活躍的401萬至600萬元組別，則錄1,642宗登記，按季亦跌19%。

全年成交或少於 3 萬宗 創自 1996 年新低 利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，二手私樓買賣登記在今年首季衝高後，即連季回落，本季減辣措施可望成為樓市轉捩點，登記量可望止跌回升；惟全年埋單計數，仍有機會少於3萬宗，恐創1996年有史以來新低，更指情況「慘過新冠疫情、慘過社會運動、慘過金融海嘯、慘過沙士、慘絕歷史！」

長沙灣收購重建項目 推高區內登記量 按地區分析，從買賣最活躍的10個地區觀察，今年第3季錄得「9跌1升」，跌幅介乎13%至37%不等，當中以屯門區二手私樓登記量跌幅最大，季內僅錄得254宗登記，按季大減37%；將軍澳、北角/炮台山及荃灣區登記量，亦齊齊錄得約34%的跌幅，各錄357宗、169宗及277宗。至於登記量最活躍由長沙灣/深水埗，取代了傳統的將軍澳區，季內勁錄632宗登記，按季逆市大增1.05倍，主因是季內錄得合共318宗屬於市建局收購長沙灣兼善里/福華街發展項目的登記個案。