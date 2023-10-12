樓市走勢｜第3季二手私樓登記 按季急挫22% 全年埋單料創新低 利嘉閣：慘絕4大歷史低位

據土地註冊處最新數據指，2023年第3季全港共錄5,865宗二手私樓買賣登記，較次季的7,534宗挫22%，連跌兩季兼創自2019年首季以來的19季度新低；成交總值亦按季跌24%，險守500億元，錄504.67億元，同創19季度最少；而季內每宗成交平均造價為860.5萬元，按季微跌2.5%，為年內次低的一季。
中高價物業跌幅最明顯
若按樓價劃分，在9個樓價組別中，今年第3季錄得「7跌2升」，並以中高價物業的跌幅較顯著，其中樓價介乎1,001至1,200萬元者，錄得最大跌幅，季內有300宗買賣登記，按季大跌45%；而2,001萬至5,000萬元及1,201至2,000萬元兩個組別，亦分別跌41%及36%，各錄163宗及405宗登記，反映中高價物業交投在跌市中更顯淡靜。至於登記最活躍的401萬至600萬元組別，則錄1,642宗登記，按季亦跌19%。
全年成交或少於3萬宗 創自1996年新低
利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，二手私樓買賣登記在今年首季衝高後，即連季回落，本季減辣措施可望成為樓市轉捩點，登記量可望止跌回升；惟全年埋單計數，仍有機會少於3萬宗，恐創1996年有史以來新低，更指情況「慘過新冠疫情、慘過社會運動、慘過金融海嘯、慘過沙士、慘絕歷史！」
長沙灣收購重建項目 推高區內登記量
按地區分析，從買賣最活躍的10個地區觀察，今年第3季錄得「9跌1升」，跌幅介乎13%至37%不等，當中以屯門區二手私樓登記量跌幅最大，季內僅錄得254宗登記，按季大減37%；將軍澳、北角/炮台山及荃灣區登記量，亦齊齊錄得約34%的跌幅，各錄357宗、169宗及277宗。至於登記量最活躍由長沙灣/深水埗，取代了傳統的將軍澳區，季內勁錄632宗登記，按季逆市大增1.05倍，主因是季內錄得合共318宗屬於市建局收購長沙灣兼善里/福華街發展項目的登記個案。
十大屋苑第3季買賣宗數 按季跌26%
另外，今年第3季十大活躍成交屋苑買賣登記量錄，亦錄得「9跌1持平」，共錄520宗登記，按季減少26%；季內登記量跌幅最大的屋苑為黃埔花園，僅有36宗登記，按季大跌43%，其次海怡半島亦跌41%，僅得33宗。至於日出康城則以103宗登記，拋離次位的嘉湖山莊(73宗)，繼續高踞最熱賣屋苑榜首之位，惟按季亦挫34%。
扭轉樓價跌勢 政府需「落重藥」
陳海潮指出，踏入第4季，初步二手私樓買賣仍然十分緩慢，市場均聚焦10月25日施政報告的減辣程度，故季內存在較大變數。初步評估，今次切實減辣機會頗高，如當局能一如市場預期「落重藥」振興樓市，相信可大大刺激二手私樓市場的成交，並料最快在11月及12月的登記數中陸續反映，屆時料可帶動第4季二手私樓買賣登記量，重越6,000宗水平，並上試6,200宗，扭轉連環下跌之勢，並料較第3季漲近6%。不過，全年總計，則料僅錄約2.94萬宗，為史上首次少於3萬宗水平，創下自1996年有紀錄以來的歷史新低。