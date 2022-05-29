樓市走勢｜等待居屋攪珠結果 4月二手居屋登記301宗按月微跌1%

據土地註冊處最新數據顯示，4月全港錄得301宗居屋二手買賣登記（包括第二市場及自由市場），較3月的305宗按月微減1%，險守300宗水平；期內成交總值共錄約15.52億元，較前月的16.03億元，按月下跌3%。利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，第五波疫情從高峰回落，政府亦提前在上月下旬預告將放寬限制措施，刺激樓市從谷底反彈。不過，一眾綠、白表申請者仍在等待「居屋2022」的攪珠結果，在觀望氣氛下，二手居屋成交未見跟隨整體樓市反彈。

高價居屋準買家持觀望 均價按月跌 1.9%

售價方面，4月份二手居屋平均每宗售價約515.6萬元，按月回落1.9%，主要反映相對較高價的居屋準買家仍較觀望，不急於入市。不過，上月登記中仍有矚目成交，當中鑽石山/黃大仙的嘉強苑嘉盈閣高層4室，單位實用面積645方呎，以高達972萬元成交，平均實用呎價約15,070元。

陳海潮指出，東鐵線過海段通車及疫情維持穩定水平，能有效加速樓市復甦，進一步推動各階層換樓鏈。另一方面，今年新居屋供應數為8,926伙，是自2014年重售以來最多，燃點了夾心階層進駐新樓的希望，但亦因此拖慢了二手居屋交投步伐。考慮到新居屋攪珠結果尚未揭盅，估計短期內二手居屋成交升幅依然受限，5月份的登記量或只能上望320至340宗左右的水平。