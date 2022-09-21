樓市走勢｜美國議息前夕 中原CSI(住宅租售)回軟 樓價調整幅度或擴大

中原經紀人指數CSI(住宅售價)最新報33.52點，較上周的35.46點下跌1.93點。中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，美國議息前夕，CSI在上周止跌後再回軟，顯示市場情緒仍然趨向觀望，但跌幅溫和。明日(22日)美國聯儲局公佈議息結果，對前線經紀人情緒的影響將於下周CSI開始反映，估計指數有機會下試30點；若兌現即預告樓價調整幅度擴大，而未來數周CSI走勢，需密切關注。