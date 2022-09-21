樓市走勢｜美國議息前夕 中原CSI(住宅租售)回軟 樓價調整幅度或擴大

中原經紀人指數CSI(住宅售價)最新報33.52點，較上周的35.46點下跌1.93點。中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，美國議息前夕，CSI在上周止跌後再回軟，顯示市場情緒仍然趨向觀望，但跌幅溫和。明日(22日)美國聯儲局公佈議息結果，對前線經紀人情緒的影響將於下周CSI開始反映，估計指數有機會下試30點；若兌現即預告樓價調整幅度擴大，而未來數周CSI走勢，需密切關注。
至於CSI(住宅租金)報38.73點，按周下跌2.83點，指數向下跌穿40點水平，結束早前連續6周於40點以上窄幅徘徊，預示住宅租金調整幅度擴大。另外，市場憧憬政府進一步放寬入境檢疫措施，帶動本周商舖CSI租售指數升幅擴大。在商舖方面，CSI(商舖售價)報43.41點(按周升2.81點)，連升3周共5.81點。CSI(商舖租金)則報43.89點(按周升3.05點)，連升3周共4.64點。租售指數向上迫近45點水平，預示商舖市況有止跌回穩跡象。
工廈方面，CSI(工廈售價)報42.57點(按周升0.99點)，結束2周連跌。CSI(工廈租金)報44.95點(按周升1.88點)，結束4周連跌。租售指數連續5周於40點至45點之間反覆，預示工廈市況持續調整，卻未有進一步下跌。
寫字樓方面，CSI(寫字樓售價)報29.31點(按周跌3.32點)。CSI(寫字樓租金)報30.17點(按周跌2.88點)。租售指數向下跌穿30點水平，預示寫字樓市況調整幅度可能擴大。