熱門搜尋:
C觀點 疫苗通行證要求 MIAMI QUAY 英女王逝世 猴痘 紅黃碼 MIRROR演唱會意外 樓市 消委會 姜濤 周顯
返回
地產
2022-09-21 17:19:56

樓市走勢｜美國議息前夕 中原CSI(住宅租售)回軟 樓價調整幅度或擴大

分享：
市場觀望美國議息，中原經紀人指數CSI(住宅租售)於上周止跌後再回軟。(資料圖片)

市場觀望美國議息，中原經紀人指數CSI(住宅租售)於上周止跌後再回軟。(資料圖片)

中原經紀人指數CSI(住宅售價)最新報33.52點，較上周的35.46點下跌1.93點。中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，美國議息前夕，CSI在上周止跌後再回軟，顯示市場情緒仍然趨向觀望，但跌幅溫和。明日(22)美國聯儲局公佈議息結果，對前線經紀人情緒的影響將於下周CSI開始反映，估計指數有機會下試30點；若兌現即預告樓價調整幅度擴大，而未來數周CSI走勢，需密切關注。

至於CSI(住宅租金)38.73點，按周下跌2.83點，指數向下跌穿40點水平，結束早前連續6周於40點以上窄幅徘徊，預示住宅租金調整幅度擴大。另外，市場憧憬政府進一步放寬入境檢疫措施，帶動本周商舖CSI租售指數升幅擴大。在商舖方面，CSI(商舖售價)43.41(按周升2.81)，連升3周共5.81點。CSI(商舖租金)則報43.89(按周升3.05)，連升3周共4.64點。租售指數向上迫近45點水平，預示商舖市況有止跌回穩跡象。

工廈方面，CSI(工廈售價)42.57(按周升0.99)，結束2周連跌。CSI(工廈租金)44.95(按周升1.88)，結束4周連跌。租售指數連續5周於40點至45點之間反覆，預示工廈市況持續調整，卻未有進一步下跌。
寫字樓方面，CSI(寫字樓售價)29.31(按周跌3.32)CSI(寫字樓租金)30.17(按周跌2.88)。租售指數向下跌穿30點水平，預示寫字樓市況調整幅度可能擴大。

隱私權保護政策
請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受