樓市走勢｜美議息前夕 中原CSI(住宅售價)跌穿30點 預示樓價跌勢未止

美國議息前夕，中原經紀人指數CSI跌穿30點水平，走勢持續向下，如短期CSI未能重上30點，預告樓價跌幅再擴大。(資料圖片)

美國議息前夕，中原經紀人指數CSI跌穿30點水平，結束了早前8周於35點上下窄幅爭持的局面。中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，CSI(住宅售價)最新報29.51點，較上周的32.01點下跌2.50點，而CSI連跌3周共5.15點，走勢持續向下，預示樓市調整持續，樓價跌勢未止。又因股市波動，利率持續上升，市場睇淡樓市情緒進一步下降，如短期CSI未能重上30點，預告樓價跌幅有可能擴大。