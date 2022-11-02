樓市走勢｜美議息前夕 中原CSI(住宅售價)跌穿30點 預示樓價跌勢未止

美國議息前夕，中原經紀人指數CSI跌穿30點水平，結束了早前8周於35點上下窄幅爭持的局面。中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，CSI(住宅售價)最新報29.51點，較上周的32.01點下跌2.50點，而CSI連跌3周共5.15點，走勢持續向下，預示樓市調整持續，樓價跌勢未止。又因股市波動，利率持續上升，市場睇淡樓市情緒進一步下降，如短期CSI未能重上30點，預告樓價跌幅有可能擴大。
CSI(住宅租金)方面報35.86點，按周下跌2.02點，連跌3周共4.02點，指數向下迫近35點水平，未能重返40點好淡分界區間下限，預告住宅租金有調整壓力，第4季租金可能回軟。
另外，股市大跌，工商舖市況持續淡靜，本周工商舖CSI租售指數全線下跌，其中CSI(寫字樓售價)報27.48點(按周跌0.12點)，連跌5周共5.33點；CSI(寫字樓租金)報26.58點(按周跌0.22點)，連跌5周共7.80點。黃良昇指，售價指數連續3周低於30點，租金指數亦連續4周低於30點，在租售指數低企30點水平之下，預示寫字樓市況持續調整，調整幅度可能擴大。
工廈方面，CSI(工廈售價)報36.89點(按周跌0.37點)，連跌4周共8.18點，而CSI(工廈租金)報38.24點(按周跌2.15點)，連跌4周共9.02點；售價指數連續3周低於40點，租金指數亦跌破40點，預示工廈市況持續調整。至於商舖，CSI(商舖售價)報34.02點(按周跌3.98點)，CSI(商舖租金)則報35.25點(按周跌4.27點)，顯示租售指數下試30點水平，預示商舖市況繼續調整。