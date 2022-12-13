樓市走勢｜荃灣區成交較上月同期增14% 麗城、綠楊移民盤樓價回到2017年

麗城花園改則兩房劈價220萬沽
近日防疫措施陸續放寬，股市上升，整體市場氣氛改善，推動買家重投二手市場，睇樓量明顯增多。中原地產荃灣高級資深區域營業經理余俊文表示，荃灣區本月錄錄約40宗二手買賣成交，較上月同期增加約14%。當中該行新近促成麗城花園1期1座高層A室成交，實用面積644方呎，原則三房間隔，現為兩房間隔，今年初開價840萬元放盤，因業主移民在即，多次下調叫價，累減220萬元，最新以620萬元沽出，平均實用呎價9,627元，重返2017年同類造價水平。
有裝修兼價吸引 快速入市
余俊文指，買家為換樓客，見單位裝修合意，價錢吸引，考慮不久便拍板購入作新居。原業主則於2012年10月以450萬元入市，持貨10年轉售，帳面獲利170萬元，期內升值38%。他又稱，麗城花園本月暫錄得2宗成交，平均實用呎價9,709元。
同區換樓客630萬筍價購綠楊新邨三房
另外，中原地產荃灣區首席分區營業經理丘漢偉表示，該行最新亦近促成荃灣綠楊新邨C座低層8室成交，實用面積582方呎，三房間隔，今年3月開價820萬元，11月減價至650萬元，數月前業主舉家已移民，願意擴大議幅，新近有同區業主於賣樓翌日，便帶同支票簿到綠楊新邨睇樓，並即場洽購上址，誠意打動業主減至630萬元成交，實用呎價10,825元，造價回到2017年水平。
業主肯減 買家爽手
丘漢偉指，近期不少業主擴大議幅，吸引買家出動尋寶，遇到心水盤亦會迅速入市，而該換樓客居於荃灣多年，早已打算換樓至綠楊新邨，因為屋苑位置方便，配套亦齊全，加上兒子就讀於毗鄰小學，日前成功沽出舊居後，隨即到綠楊新邨睇樓，見上址條件合意，價錢亦「筍」，便即睇即買。原業主則於2012年以380萬元買入單位，持貨10年沽出，帳面獲利250萬元，升值66%。