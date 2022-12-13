樓市走勢｜荃灣區成交較上月同期增14% 麗城、綠楊移民盤樓價回到2017年

麗城花園改則兩房劈價 220 萬沽 近日防疫措施陸續放寬，股市上升，整體市場氣氛改善，推動買家重投二手市場，睇樓量明顯增多。中原地產荃灣高級資深區域營業經理余俊文表示，荃灣區本月錄錄約40宗二手買賣成交，較上月同期增加約14%。當中該行新近促成麗城花園1期1座高層A室成交，實用面積644方呎，原則三房間隔，現為兩房間隔，今年初開價840萬元放盤，因業主移民在即，多次下調叫價，累減220萬元，最新以620萬元沽出，平均實用呎價9,627元，重返2017年同類造價水平。

有裝修兼價吸引 快速入市 余俊文指，買家為換樓客，見單位裝修合意，價錢吸引，考慮不久便拍板購入作新居。原業主則於2012年10月以450萬元入市，持貨10年轉售，帳面獲利170萬元，期內升值38%。他又稱，麗城花園本月暫錄得2宗成交，平均實用呎價9,709元。

同區換樓客 630 萬筍價購綠楊新邨三房 另外，中原地產荃灣區首席分區營業經理丘漢偉表示，該行最新亦近促成荃灣綠楊新邨C座低層8室成交，實用面積582方呎，三房間隔，今年3月開價820萬元，11月減價至650萬元，數月前業主舉家已移民，願意擴大議幅，新近有同區業主於賣樓翌日，便帶同支票簿到綠楊新邨睇樓，並即場洽購上址，誠意打動業主減至630萬元成交，實用呎價10,825元，造價回到2017年水平。