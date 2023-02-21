樓市走勢｜豪宅買賣金額1月錄逾100億 創8個月新高

樓市氣氛暢旺，買家恢復入市意欲，豪宅交投明顯增多。中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，2023年1月份價值2,000萬元以上的豪宅(包括一手及二手)買賣合約登記錄得110宗，總值101.06億元，較2022年12月的102宗及58.69億元，分別上升7.8%及72.2%，金額重上100億元水平，是創2022年5月114.78億元後的8個月新高，當中買賣金額急升，主要因為南區深水灣道66號的1宗36億元大額登記所致，該行預料2月份整體豪宅登記將回升。

一手樓方面，今年1月份價值2,000萬元以上的一手豪宅買賣合約登記錄得45宗，總值28.36億元，較去年12月的38宗及13.54億元，分別上升18.4%及1.09倍。當中一手宗數是自2022年7月的45宗之後，創6個月新高，顯示去年12月期間發展商積極推售豪宅新盤，帶動一手豪宅登記上揚。

至於二手樓，今年1月份價值2,000萬元以上的二手豪宅買賣合約登記錄得65宗，總值72.71億元，較去年12月的64宗及45.14億元，分別上升1.6%及61.1%，而金額是自2021年12月的73.47億元之後，創13個月新高，反映二手樓買賣結束跌勢，並顯示12月期間二手豪宅市況逐步回穩。

另外，今年1月份買賣登記宗數最多的豪宅屋苑為啟德澐璟，錄10宗，總值7.95億元；其次是啟德尚‧珒溋，錄6宗，總值1.90億元；第三位是錄5宗的何文田St. George's Mansions，總值4.92億元。

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