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2022-03-20 18:39:18

樓市走勢｜財爺Plan帶動 二手交投反彈 中原十大屋苑本周末錄得23宗成交 創10個月新高

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太古城本月至今暫錄12宗成交，本周末促成5宗，交投明顯加快。

太古城本月至今暫錄12宗成交，本周末促成5宗，交投明顯加快。

隨著第五波疫情略為放緩，確診人數持續回落，中原地產十大屋苑本周末即錄得23宗成交，較上周8宗急升逾1.8倍，更創10個月新高，而零成交屋苑下降至2個。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，樓市觀望氣氛隨著第五波疫情略為放緩而慢慢消散，本周末二手交投明顯反彈，同時受惠「財爺Plan」放寬按保，中價樓率先起動，換樓客積極睇樓，加上中原城市領先指數CCL連升2周，買家恐遲買會貴，紛紛加快入市步伐，令二手交投極速反彈。

太古城本周末5宗成交 交投明顯加快

港島區方面，中原地產太古城區高級區域營業董事張光耀稱，太古城本月至今暫錄12宗成交，本周末促成5宗，交投明顯加快，成交之一智星閣中層D室，實用面積502平方呎，屬兩房東南開揚戶，獲用家以990萬元承接，折合實用呎價19,721元。原業主早於1985年僅以43萬元購入該址，現升值947萬元或22倍。

海怡半島2座中層碼頭全海景三房套房B室，近日以市價1,040萬元成交。

海怡半島2座中層碼頭全海景三房套房B室，近日以市價1,040萬元成交。

海怡半島全海景戶 1040萬沽出

另外，中原地產海怡西翼第二分行首席分區營業經理盧鏡豪表示，海怡半島本周末錄得3宗成交，均由中原促成，平均實用呎價16,181元，其中一宗為2座中層B室，實用面積623平方呎，三房套房間隔，享碼頭全海景，成交價1,040萬元，屬市價成交，平均實用呎價16,693元。原業主於2010年以519萬元買入單位，現易手賬面獲利521萬元，單位12年升值1倍。

黃埔花園在本周末促成3宗買賣成交。

黃埔花園在本周末促成3宗買賣成交。

黃埔花園本月迄今暫錄17宗成交

九龍區方面，中原地產黃埔第三分行B組分行經理袁顯岸表示，黃埔花園本月至今暫錄17宗成交，本周末促成3宗，包括46座高層F室，實用面積814平方呎，三房套房間隔，市場成交價1,408萬元，折合實用呎價17,297元。原業主於2000年以398萬元買入，持貨22年，是次轉手單位升值1,010萬元或2.5倍。

天水圍今個周末睇樓氣氛回勇。

天水圍今個周末睇樓氣氛回勇。

天水圍周末睇樓氣氛回勇

新界區方面，中原地產天水圍副區域營業董事伍耀祖稱，天水圍周末睇樓氣氛回勇，其中嘉湖山莊本周末錄得4宗成交，較上周末多3宗，本周成交包括賞湖居6座低層D室，實用面積551平方呎，三房間隔，擁靚裝修，最初開價670萬元，現降至605萬元成交，折合實用呎價10,980元。原業主於20164月以417萬元入市該址，是次轉手賬面獲利188萬元，單位近6年升值45%

附表中原十大屋苑周六、日成交量

地區

屋苑

周六、日成交量

/按周升跌幅

平均實用呎()

/按周升跌幅

平均建築

呎價()

香港

太古城

5(上周0宗成交)

19200(-)

16595

康怡花園

1(-50%)

15868(-1.2%)

13119

海怡半島

3(上周0宗成交)

16181(-)

12910

九龍

美孚新邨

1(上周0宗成交)

13080(-)

9810

麗港城

1 (無升跌)

14855(+3.1%)

11925

黃埔花園

3(-25%)

15692(-1.6%)

13560

新都城

5(上周0宗成交)

15362(-)

11013

新界

沙田第一城

0 (無升跌)

-

-

嘉湖山莊

4(+300%)

10585(+0.1%)

8465

映灣園

0 (無升跌)

-

-

 

合計

23(+187.5%)

-

-

綜合市場成交數

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