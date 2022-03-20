樓市走勢｜財爺Plan帶動 二手交投反彈 中原十大屋苑本周末錄得23宗成交 創10個月新高

隨著第五波疫情略為放緩，確診人數持續回落，中原地產十大屋苑本周末即錄得23宗成交，較上周8宗急升逾1.8倍，更創10個月新高，而零成交屋苑下降至2個。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，樓市觀望氣氛隨著第五波疫情略為放緩而慢慢消散，本周末二手交投明顯反彈，同時受惠「財爺Plan」放寬按保，中價樓率先起動，換樓客積極睇樓，加上中原城市領先指數CCL連升2周，買家恐遲買會貴，紛紛加快入市步伐，令二手交投極速反彈。
太古城本周末5宗成交 交投明顯加快
港島區方面，中原地產太古城區高級區域營業董事張光耀稱，太古城本月至今暫錄12宗成交，本周末促成5宗，交投明顯加快，成交之一智星閣中層D室，實用面積502平方呎，屬兩房東南開揚戶，獲用家以990萬元承接，折合實用呎價19,721元。原業主早於1985年僅以43萬元購入該址，現升值947萬元或22倍。
海怡半島全海景戶 1040萬沽出
另外，中原地產海怡西翼第二分行首席分區營業經理盧鏡豪表示，海怡半島本周末錄得3宗成交，均由中原促成，平均實用呎價16,181元，其中一宗為2座中層B室，實用面積623平方呎，三房套房間隔，享碼頭全海景，成交價1,040萬元，屬市價成交，平均實用呎價16,693元。原業主於2010年以519萬元買入單位，現易手賬面獲利521萬元，單位12年升值1倍。
黃埔花園本月迄今暫錄17宗成交
九龍區方面，中原地產黃埔第三分行B組分行經理袁顯岸表示，黃埔花園本月至今暫錄17宗成交，本周末促成3宗，包括4期6座高層F室，實用面積814平方呎，三房套房間隔，市場成交價1,408萬元，折合實用呎價17,297元。原業主於2000年以398萬元買入，持貨22年，是次轉手單位升值1,010萬元或2.5倍。
天水圍周末睇樓氣氛回勇
新界區方面，中原地產天水圍副區域營業董事伍耀祖稱，天水圍周末睇樓氣氛回勇，其中嘉湖山莊本周末錄得4宗成交，較上周末多3宗，本周成交包括賞湖居6座低層D室，實用面積551平方呎，三房間隔，擁靚裝修，最初開價670萬元，現降至605萬元成交，折合實用呎價10,980元。原業主於2016年4月以417萬元入市該址，是次轉手賬面獲利188萬元，單位近6年升值45%。
附表: 中原十大屋苑周六、日成交量
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地區
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屋苑
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周六、日成交量
/按周升跌幅
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平均實用呎價(元)
/按周升跌幅
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平均建築
呎價(元)
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香港
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太古城
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5(上周0宗成交)
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19200(-)
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16595
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康怡花園
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1(-50%)
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15868(-1.2%)
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13119
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海怡半島
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3(上周0宗成交)
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16181(-)
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12910
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九龍
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美孚新邨
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1(上周0宗成交)
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13080(-)
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9810
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麗港城
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1 (無升跌)
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14855(+3.1%)
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11925
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黃埔花園
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3(-25%)
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15692(-1.6%)
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13560
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新都城
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5(上周0宗成交)
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15362(-)
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11013
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新界
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沙田第一城
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0 (無升跌)
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-
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-
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嘉湖山莊
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4(+300%)
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10585(+0.1%)
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8465
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映灣園
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0 (無升跌)
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-
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合計
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23(+187.5%)
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註: 綜合市場成交數