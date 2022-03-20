樓市走勢｜財爺Plan帶動 二手交投反彈 中原十大屋苑本周末錄得23宗成交 創10個月新高

隨著第五波疫情略為放緩，確診人數持續回落，中原地產十大屋苑本周末即錄得23宗成交，較上周8宗急升逾1.8倍，更創10個月新高，而零成交屋苑下降至2個。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，樓市觀望氣氛隨著第五波疫情略為放緩而慢慢消散，本周末二手交投明顯反彈，同時受惠「財爺Plan」放寬按保，中價樓率先起動，換樓客積極睇樓，加上中原城市領先指數CCL連升2周，買家恐遲買會貴，紛紛加快入市步伐，令二手交投極速反彈。

太古城本周末5宗成交 交投明顯加快

港島區方面，中原地產太古城區高級區域營業董事張光耀稱，太古城本月至今暫錄12宗成交，本周末促成5宗，交投明顯加快，成交之一智星閣中層D室，實用面積502平方呎，屬兩房東南開揚戶，獲用家以990萬元承接，折合實用呎價19,721元。原業主早於1985年僅以43萬元購入該址，現升值947萬元或22倍。