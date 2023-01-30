樓市走勢｜通關威力！1月錄37宗逾5千萬新盤成交 豪宅樓價看升兩成？

香港與內地恢復首階段通關後，新盤豪宅市場火速升溫。中原地產根據《一手住宅物業銷售資訊網》的成交紀錄冊統計，1月份全港暫錄得最少37宗新盤大額成交(樓價5,000萬元以上)，涉及金額超過32億元；當中「億元級」成交更大幅增加逾3倍，可見通關威力驚人。 隨著內地及本港相繼放寬防疫措施，並落實通關，社會逐步踏上復常之路，對樓市屬一大好消息，超級豪宅更先行起動。去年12月上旬，一手市場只錄得約4宗大額成交，直至月中傳出通關消息後，刺激去年12月全月大額成交增至約14宗，較去年11月約9宗，增逾五成。

啟德澐璟銷情最火熱 吸金逾 13 億 踏入1月份，一手豪宅急升溫，大額、大手、破頂成交湧現。1月截至26日，一手市場的大額成交個案已錄得約37宗，按月增加1.6倍，並佔本月整體一手成交量約8%，總值逾32億元。值得留意的是，本月逾七成大額交易，都是於1月8日中港兩地通關後才出現。 若以成交量及套現金額計，由華潤置地(海外)及保利置業(119)合作的啟德跑道區澐璟表現最標青，1月迄今累售22伙，套現逾13億元，其中11伙成交價超過5,000萬元，屬月內銷情最火熱豪宅新盤。其中1座23樓A室，實用面積2,088方呎，以1.05572億元連兩個車位成交，呎價50,561元，成交價及呎價再創屋苑及跑道區的新高。

大手客 4.8 億掃 5 伙 ST. GEORGE'S MANSIONS 接着是信和置業(083)與中電(002)合作發展、已屆現樓的超級豪宅何文田加多利山ST. GEORGE'S MANSIONS，1月連環沽出8伙，單位售價介乎8,020萬至1.15億元，吸金近7.6億元。據悉，該盤有一組買家連購5伙，涉資逾4.75億元。 樓市回暖，尤其憧憬全面通關對豪宅起刺激作用，令「億元級」成交大幅增加。1月迄今，一手市場已出現9宗億元「大刁」，相比上月僅2宗，升幅達3.5倍；主要來自4個重量級豪宅項目，包括ST. GEORGE'S MANSIONS、澐璟、屯門瑧譽及鴨脷洲凱玥。