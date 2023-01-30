樓市走勢｜通關威力！1月錄37宗逾5千萬新盤成交 豪宅樓價看升兩成？

香港與內地恢復首階段通關後，新盤豪宅市場火速升溫。中原地產根據《一手住宅物業銷售資訊網》的成交紀錄冊統計，1月份全港暫錄得最少37宗新盤大額成交(樓價5,000萬元以上)，涉及金額超過32億元；當中「億元級」成交更大幅增加逾3倍，可見通關威力驚人。
隨著內地及本港相繼放寬防疫措施，並落實通關，社會逐步踏上復常之路，對樓市屬一大好消息，超級豪宅更先行起動。去年12月上旬，一手市場只錄得約4宗大額成交，直至月中傳出通關消息後，刺激去年12月全月大額成交增至約14宗，較去年11月約9宗，增逾五成。
啟德澐璟銷情最火熱 吸金逾13億
踏入1月份，一手豪宅急升溫，大額、大手、破頂成交湧現。1月截至26日，一手市場的大額成交個案已錄得約37宗，按月增加1.6倍，並佔本月整體一手成交量約8%，總值逾32億元。值得留意的是，本月逾七成大額交易，都是於1月8日中港兩地通關後才出現。
若以成交量及套現金額計，由華潤置地(海外)及保利置業(119)合作的啟德跑道區澐璟表現最標青，1月迄今累售22伙，套現逾13億元，其中11伙成交價超過5,000萬元，屬月內銷情最火熱豪宅新盤。其中1座23樓A室，實用面積2,088方呎，以1.05572億元連兩個車位成交，呎價50,561元，成交價及呎價再創屋苑及跑道區的新高。
大手客4.8億掃5伙ST. GEORGE'S MANSIONS
接着是信和置業(083)與中電(002)合作發展、已屆現樓的超級豪宅何文田加多利山ST. GEORGE'S MANSIONS，1月連環沽出8伙，單位售價介乎8,020萬至1.15億元，吸金近7.6億元。據悉，該盤有一組買家連購5伙，涉資逾4.75億元。
樓市回暖，尤其憧憬全面通關對豪宅起刺激作用，令「億元級」成交大幅增加。1月迄今，一手市場已出現9宗億元「大刁」，相比上月僅2宗，升幅達3.5倍；主要來自4個重量級豪宅項目，包括ST. GEORGE'S MANSIONS、澐璟、屯門瑧譽及鴨脷洲凱玥。
凱玥呎價破5萬創新高
由龍光集團(3380)與合景泰富(1813)合作發展、已屆現樓的鴨脷洲凱玥錄得第2宗成交，呎價突破5萬元水平。最新透過招標售出為第3座10樓B室，實用面積3,627方呎，四房四套間隔，享全海景，連1個車位以逾1.832億元售出，呎價50,531元。，成交價和呎價料創鴨脷洲標準分層單位的新高紀錄。
受惠通關消息，新界洋房亦備受追捧。由嘉里(683)發展的屯門掃管笏現樓項目滿名山，本月14日沽出最後一間洋房，連3個車位以8,631萬元成交。
豪宅帶動下，刺激本月整體一手市場錄近420宗成交，已經超越上月全月約275宗，高出逾五成，創4個月新高。
陳永傑：全年豪宅樓價升幅可達兩成
據中原地產研究部數據，2022年全港錄得85宗一手住宅買賣登記，較2021年歷史高位131宗下跌近四成。中原地產住宅部總裁陳永傑認為，受惠通關消息，股市回勇產生的財富效應，加上政府推出一系吸納海外人才計劃，帶動豪宅買家的入市意欲，全年豪宅樓價升幅可達兩成，料跑贏大市。他預計，今年新盤市場的億元成交宗數，有望打破2021年歷史紀錄。