樓市走勢｜鐡路盤交投見9個月最旺 中原：通關後筍盤難求

港人買樓，交通方便是其中一個重要考慮因素，鐵路沿綫或上蓋屋苑更屬首選。全面通關復常後，為香港注入強心針，樓市亦見底回升，全城鐵路盤再成市場焦點，上月更錄得670宗二手成交，按月升近四成。 據中原地產統計的56個鐵路沿線屋苑，成交量已連升3個月，2月錄得670宗二手買賣登記，較1月的479宗增加四成，創自去年5月錄得705宗後的9個月新高。

美孚新邨全月錄 48 宗成交稱冠 56個鐵路屋苑之中，荔枝角美孚新邨在買家追落後帶動下，上月以48宗成交佔最多，比1月的46宗再多兩宗，為10個月以來最旺。天水圍嘉湖山莊錄46宗排第二，成交按月增加21%。至於沙田第一城以43宗排第三，比1月24宗多79%。鴨脷洲海怡半島錄得37宗排第四，按月更急升達2.7倍。 隨着平盤消化，其他單位叫價企硬，交投未能上衝，令部分屋苑出現量跌價升現象。向來為樓市溫度計的鰂魚涌太古城，上月錄得33宗登記，比1月35宗略為減少，平均呎價卻按月升近6%至16,599元。