樓市走勢｜鐡路盤交投見9個月最旺 中原：通關後筍盤難求

港人買樓，交通方便是其中一個重要考慮因素，鐵路沿綫或上蓋屋苑更屬首選。全面通關復常後，為香港注入強心針，樓市亦見底回升，全城鐵路盤再成市場焦點，上月更錄得670宗二手成交，按月升近四成。
據中原地產統計的56個鐵路沿線屋苑，成交量已連升3個月，2月錄得670宗二手買賣登記，較1月的479宗增加四成，創自去年5月錄得705宗後的9個月新高。
美孚新邨全月錄48宗成交稱冠
56個鐵路屋苑之中，荔枝角美孚新邨在買家追落後帶動下，上月以48宗成交佔最多，比1月的46宗再多兩宗，為10個月以來最旺。天水圍嘉湖山莊錄46宗排第二，成交按月增加21%。至於沙田第一城以43宗排第三，比1月24宗多79%。鴨脷洲海怡半島錄得37宗排第四，按月更急升達2.7倍。
隨着平盤消化，其他單位叫價企硬，交投未能上衝，令部分屋苑出現量跌價升現象。向來為樓市溫度計的鰂魚涌太古城，上月錄得33宗登記，比1月35宗略為減少，平均呎價卻按月升近6%至16,599元。
太古城兩房則王重上千萬
中原地產資深區域營業董事趙鴻運表示，太古城業主信心增加，個別乘勢反價，普遍議價空間只約2%至3%。他更形容，由於通關後筍盤難求，現時二手放盤業主「不加價等如減價」。
太古城最為聞名的兩房則王，去年11月造價跌至約830萬元，但近期個別單位造價已重上1,000萬元。當中夏宮閣高層B室，實用面積約580方呎，屬優質貨，上月底以1,070萬元易手，呎價約18,448元，創同類單位今年新高。
不過，值得留意的是，太古城兩房則王於2018年高峯期造價逾1,300萬元，現仍低逾兩成；反映不少買家趁樓價尚未重返疫情前高位，趁低位趕入市。
6個屋苑呎價反彈一成
至於平均成交呎價方面，56個鐵路屋苑之中，有35個或63%錄得按月升幅。其中6個屋苑升幅均逾一成，包括西半山寶翠園、西灣河鯉景灣、北角康澤花園、荃灣綠楊新邨、尖沙嘴港景峯及THE AUSTIN。當中寶翠園升幅最大，平均呎價由1月的19,972元，急升13%，至2月的22,655元。
相反，上月平均呎價跌幅最大屋苑，分別是土瓜灣翔龍灣、沙田溱岸8號及新城市廣場，跌幅介乎10.1%至13.4%。