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地產
2022-09-26 10:50:31

樓市走勢｜降壓測+入境放寬 利嘉閣：十大屋苑周末10宗成交 重回雙位數

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利嘉閣指出，政府公布多個有利經濟的新措施，包括解壓測試及0+3入境措施，對本港整體經濟及樓市均為正面消息，預期樓市可在第4季走出最壞時期。(資料圖片)

利嘉閣指出，政府公布多個有利經濟的新措施，包括解壓測試及0+3入境措施，對本港整體經濟及樓市均為正面消息，預期樓市可在第4季走出最壞時期。(資料圖片)

綜合利嘉閣地產分行網絡數據，在過去的周末日(92425)十大指標屋苑累錄10宗二手成交個案，與上周末(91718)7宗，按周增加3宗或43%，重回雙位數。利嘉閣地產總裁廖偉強表示，政府公布多個有利本港經濟的新措施，包括金管局公布調低物業按揭貸款利率壓力測試要求，由3厘降至2厘，令買家更容易上車置業。此外，疫情漸退，政府宣佈海外及台灣抵港檢疫安排放寬為0+3，對本港整體經濟及樓市均為正面消息。

廖偉強：料第4季走出最壞時期

廖偉強指出，市場憧憬政府最快於下周放寬大部分社交距離措施，而抵港檢疫安排亦預期在未來兩至三周進一步放寬至0+0，將帶動本港經濟，重新對外接軌。他預期本港樓市在第4季走出最壞時期，並正式轉角向上，相信二手交投將逐步回升，而發展商亦會在10月重啟推盤，新盤將會排山倒海登場。

3區中九龍區表現最佳，其中黃埔花園(圖)、麗港城、新都城及沙田第一城，在過去的周末日各錄得2宗成交。(資料圖片)

3區中九龍區表現最佳，其中黃埔花園(圖)、麗港城、新都城及沙田第一城，在過去的周末日各錄得2宗成交。(資料圖片)

九龍區本周末表現最佳

於剛過去的周末十大指標屋苑買賣當中，若按地區劃分，以九龍區表現最佳，本周末錄得7宗成交，新界區錄得2宗成交，而香港區表現平平，只錄得1宗成交。若以屋苑劃分，黃埔花園、麗港城、新都城及沙田第一城表現最佳，各錄得2宗成交，其次為太古城及美孚新邨，各錄得1宗買賣，康怡花園、杏花村、嘉湖山莊及映灣園則「捧蛋」，周末暫未錄成交。

利嘉閣十大指標屋苑假日成交量價變化

地區

屋苑

買賣成交宗數

實用面積呎價()

本周末日

上周末日

升跌幅

本周末日

上周末日

24/9-25/9

17/9-18/9

24/9-25/9

17/9-18/9

港島

太古城

1

1

ó

18,356

18,529

康怡花園

0

0

ó

杏花村

0

0

ó

九龍

黃埔花園

2

0

不適用

12,840

麗港城

2

0

不適用

12,669

新都城

2

1

100%

14,060

14,574

美孚新村

1

1

ó

12,396

11,765

新界

沙田第一城

2

2

ó

14,043

15,055

嘉湖山莊

0

2

-100%

10,050

映灣園

0

0

ó

總計

10

7

43%

　

0%

備註：上列資料乃從本公司分行網絡收集所得的臨時數字，僅供參考，日後可能作出修訂。
資料提供：利嘉閣地產分行網絡

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