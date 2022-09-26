樓市走勢｜降壓測+入境放寬 利嘉閣：十大屋苑周末10宗成交 重回雙位數

綜合利嘉閣地產分行網絡數據，在過去的周末日(9月24至25日)十大指標屋苑累錄10宗二手成交個案，與上周末(9月17至18日)的7宗，按周增加3宗或43%，重回雙位數。利嘉閣地產總裁廖偉強表示，政府公布多個有利本港經濟的新措施，包括金管局公布調低物業按揭貸款利率壓力測試要求，由3厘降至2厘，令買家更容易上車置業。此外，疫情漸退，政府宣佈海外及台灣抵港檢疫安排放寬為0+3，對本港整體經濟及樓市均為正面消息。

廖偉強：料第 4 季走出最壞時期 廖偉強指出，市場憧憬政府最快於下周放寬大部分社交距離措施，而抵港檢疫安排亦預期在未來兩至三周進一步放寬至0+0，將帶動本港經濟，重新對外接軌。他預期本港樓市在第4季走出最壞時期，並正式轉角向上，相信二手交投將逐步回升，而發展商亦會在10月重啟推盤，新盤將會排山倒海登場。

九龍區本周末表現最佳 於剛過去的周末十大指標屋苑買賣當中，若按地區劃分，以九龍區表現最佳，本周末錄得7宗成交，新界區錄得2宗成交，而香港區表現平平，只錄得1宗成交。若以屋苑劃分，黃埔花園、麗港城、新都城及沙田第一城表現最佳，各錄得2宗成交，其次為太古城及美孚新邨，各錄得1宗買賣，康怡花園、杏花村、嘉湖山莊及映灣園則「捧蛋」，周末暫未錄成交。