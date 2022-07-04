樓市走勢｜颱風兼加息 入市欲大減 中原十大屋苑周末僅錄1宗成交

受颱風及加息陰霾影響，中原十大屋苑周末僅錄1宗成交，而七一3日連假亦僅錄3宗。

中原地產十大屋苑在剛過去的周末僅錄得1宗成交，較上周錄8宗大幅下跌87.5%，創39周新低，而七一3日假期則錄3宗成交。對上一次十大屋苑周末錄得一宗成交追溯至去年10月，同樣因八號風球關係而錄得一宗成交。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，颱風襲港，周五及周六懸掛八號風球，加上連日暴雨，睇樓活動近乎停頓，直至周日下午才有零星客人安排睇樓，加上美國加息陰影籠罩下，市場觀望氣氛濃厚，市民買樓意欲大減，成交量因而大受影響。一手市場多區均有新盤推出，其中日出康城新盤銷情熾熱，搶去大批上車客及投資客，令二手交投緩慢。

中原十大屋苑中，只有美孚新邨在剛過去的周末錄1宗成交，二手市場交投淡靜。

十大屋苑中 9 屋苑捧蛋

港島區方面，中原地產太古城區資深區域營業董事趙鴻運表示，周五及周六懸掛八號風球，嚴重影響該兩日睇樓活動。太古城周末未有錄得成交，七一假期則錄得一宗成交，成交單位為太古城金山閣中層B室，實用面積582方呎，建築面積675方呎，兩房間隔，向北望樓景。業主以1,026萬元將單位易手，折合平均實用呎價17,629元。

九龍區方面，中原地產西九龍美孚萬事達第一分行區域營業經理林家傑表示，美孚新邨周末錄得一宗成交，由該行促成的單位為7期荔灣道10號高層D室，實用面積906方呎，建築面積1,201方呎，三房套間隔，附有露台，景觀開揚。業主以1,112萬元將單位易手，折合平均實用呎價12,274元。

至於新界區，中原地產天水圍柏慧豪園第二分行副區域營業董事伍耀祖表示，嘉湖山莊周末未有錄得成交，七一假期則錄得一宗成交，成交單位為景湖居9座低層B室，實用面積630方呎，建築面積811方呎，三房套間隔，向北望內園景。業主以610萬元將單位交吉易手，折合平均實用呎價9,683元。原業主於1995年7月以173.4萬元買入上址，持貨27年，帳面獲利436.6萬元，單位升值2.5倍。

註：中原十大屋苑包括港島區太古城、康怡花園及海怡半島，九龍區美孚新邨、麗港城、黃埔花園及新都城，新界區沙田第一城、嘉湖山莊及映灣園。