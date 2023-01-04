樓市走勢｜黃埔6大屋苑去年錄437宗成交 樓價按年跌僅6.7% 抗跌力強

黃埔區是市區受歡迎的私樓住宅群之一，區內有6大屋苑包括黃埔花園、海逸豪園、海濱南岸、半島豪庭、海名軒及都會軒，在2022年全年錄得437宗成交，較2021年急跌39%，平均實用呎價亦向下調整至17,077元，按年跌幅6.7%，較CCL*(中原城市領先指數)去年全年15%跌幅為少，可見區內物業抗跌力相當強，樓價有保證。

中原地產黃埔站副區域營業經理黎浩棠表示，2022年樓市好淡消息爭持，年初受第五波疫情影響，樓市交投幾近停頓，幸好區內傳來好消息，東鐵線過海段5月正式通車，紅磡去金鐘僅需7分鐘，吸引買家加快入市步伐，形成一股通車效應，上半年區內樓價持續向升。不過，踏入下半年，隨著美國持續加息，本港亦於9月踏入加息周期，樓市交投氣氛轉趨觀望。直至年底，多個好消息浮現，如中港兩地通關、防疫措施放寬及美國加息放緩等，買家入市信心明顯轉強，區內交投量重回升軌。

料全年區內樓價升 10%

踏入2023年，防疫措施大幅放寬下，樓市正踏入復常之路。黎浩棠稱，黃埔區本月首3天已錄得6宗成交，對比上月同期仍未錄得任何買賣交投，可謂大躍進，料農曆新年後可迎來小陽春，樓價有望尋底成功，交投將價量齊升，料全年區內樓價可升10%，追回去年失地。至於區內最新二手成交，包括由中原促成的一宗海濱南岸交投，單位為3座高層C室，實用面積590方呎，屬三房兩廁間隔，座向西北，享園景及開揚市景；原先開價1,010萬元，最新以990萬元易手，折合實用呎價16,780元。據悉，原業主於2019年7月以1,160萬元購入單位，持貨3年半，現轉手賬面需蝕讓170萬元離場。

*「CCL中原城市領先指數」是一個每周發布的指數，基於在中原集團的買賣合約成交價編制，用於反映最新的地產市場價格變動。