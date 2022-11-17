樓市走勢｜10月私樓買賣帳蝕個案增至186宗 創13年新高

綜合土地註冊處資料顯示，2022年10月份全港1,607宗已知上手購入價的二手私樓買賣登記中，帳面獲利個案共1,409宗，佔比87.7%，較前月再跌1.4個百分點，連跌6個月，創2009年10月以來的157個月(即逾13年)新低。而今年以來獲利比率已較去年底的96.2%，累跌8.5個百分點，是自2008年金融海嘯後最急及最長的跌浪。
利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，持續加息進一步打擊業主沽貨心態，減價情況處處，蝕讓個案增多，導致私樓獲利比率繼續向下尋底。若按物業區域劃分，10月份九龍區表現最佳，以88.9%之數壓過港島，成為獲利成功比率最高的分區，且按月升1個百分點；其次為港島區報88.2%，惟按月跌1.5個百分點。至於新界區較落後，只錄得87.0%，且按月大跌2.5個百分點。
另外，數據顯示今年10月份每宗私樓轉手個案平均賺幅達57.3%，按月升3.9個百分點，為連跌4個月後反彈，創近3個月高位。而10月份帳面獲利1倍或以上的轉手個案，佔整體二手私樓買賣比例為39.1%，按月跌0.3個百分點，共錄628宗。至於帳面錄得虧損者增至186宗，佔比按月升至11.6%，是自2009年10月以來逾13年的按月新高，並為期內首度突破一成水平，而平手的個案則有12宗，佔比回落至0.7%。
新港城成10月賺幅最高屋苑
環顧上月10個獲利登記最多的屋苑，當中達百分百獲利者只有3個，而每宗平均賺幅介乎最少的17.4%至最多的104.7%不等。其中新港城為錄得每宗轉手個案平均賺幅最高的屋苑，達近1.05倍，而上月榜內賺幅最低者為樓齡相對較低的日出康城，平均每宗只賺約17.4%，次低者則為愉景灣的38.0%(見表三)。
市場續現利好消息 助緩樓市跌勢
陳海潮指出，11月初美國再度大幅加息四分三厘，本港亦年內第二度加息，且加幅擴大至四分一厘，加上當時股市持續受壓，故割價沽樓者持續增加，導致本月截至15日為止的上半月，二手私樓轉手獲利比率，進一步回落至80.1%的水平，而當中損手的比例更大增至18.4%，直逼兩成。不過上周末段，市場陸續釋出利好消息，包括內地放寬防疫措施、美國通脹放緩、股市連日顯著反彈，均有望改善經濟及樓市氣氛，有望紓緩早前較急的跌勢，但預期較顯著的利好反映，要在12月的登記數字才能出現。