樓市走勢｜2月樓宇買賣錄5982宗 按月再漲35% 本月上試7500宗

通關復常，樓市大反攻，整體買賣登記拾級而上。利嘉閣地產研究部主管陳海潮指出，隨著好消息陸續出現，整體市況維持樂觀，買賣登記量料重返去年中高位，小陽春將延續下去。據土地註冊處數據所得，2023年2月全港共錄5,982宗樓宇買賣登記(數字主要反映1月中旬至2月上旬的樓市實際狀況)，較1月的4,428宗升35%，連升2個月，並創近8個月新高；而月內整體物業登記總值亦相應升22%，錄得440.17億元，為過去6個月來的次多水平。

2月份一手私宅登記量最多的新盤為粉巔北ONE INNOVALE-Cabanna，錄149宗。(資料圖片)

二手住宅市場方面，通關令市場憧憬經濟復常，帶動置業信心，準買家趁樓價仍未大升，陸續加快腳步入市，刺激月內二手買賣登記持續上升。數據顯示，2月份二手私宅買賣登記按月再升35%，錄得3,169宗登記，除了重越久違的三3,000宗水平之上外，亦為近9個月最多，明顯突破去年下半年以來的低迷局面；至於月內登記總值，亦按月升16%，錄得255.86億元。

至於非住宅市場，在整體工商舖及其他項目錄得回升帶動，尤以車位升幅較顯著支撐下，雖然店舖買賣登記略有萎縮，亦無阻整體登記量企穩，並錄得升幅。數據顯示，2月份整體工商舖及其他買賣登記量按月升14%，錄得535宗；惟月內買賣登記金額則背馳微跌2%，只錄得37.99億元，主因是月內缺乏一些金額較大的登記。