樓市走勢｜3月二手私宅買賣合約 新界DE類單位逆市升三成

大型單位交投持續下跌，DE類單位二手宗數連跌10個月。中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，2022年3月份全港二手私人住宅買賣合約DE類單位錄118宗（按月跌11.3%）、總值31.17億元（按月跌19.3%）、總面積16.94萬平方呎（按月跌11.0%）。同類單位中，港島區及九龍區買賣量分別跌逾兩成及近四成，只有新界區買賣在逆市上升超過三成。2月底政府放寬按保，刺激置業及換樓需求，二手成交增加，料各類單位買賣將逐步回升。
僅新界DE類二手私宅買賣升 3月錄60宗
3月份新界DE類二手私人住宅買賣錄60宗，總值10.88億元，總面積8.57萬方呎，分別按月升30.4%、11.0%及28.6%；每宗平均值1,813萬元，每宗平均面積1,427方呎，而每宗呎價平均為12,925元。至於2月份登記買賣為46宗，總值9.80億元，總面積6.66萬呎。
九龍方面，3月份DE類二手私人住宅買賣錄19宗，總值5.76億元，總面積2.48萬方呎，分別按月跌20.8%、26.5%及21.6%；每宗平均值3,029萬元，每宗平均面積1,306方呎，每宗呎價平均為24,674元。而2月份登記買賣則有24宗，總值7.84億元，總面積3.17萬呎。
另外，港島DE類二手私人住宅買賣在3月份錄39宗，總值14.54億元，總面積5.89萬平方呎，分別按月跌38.1%、30.6%及36.1%；每宗平均值3,729萬元，每宗平均面積1,509方呎，每宗呎價平均為21,087元。2份登記買賣為63宗，總值20.96億元，總面積9.21萬呎。