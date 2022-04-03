樓市走勢｜3月二手私宅買賣合約 新界DE類單位逆市升三成

中原研究報告指，3月份全港二手私人住宅買賣合約DE類單位錄118宗，宗數按月跌11.3%，而3區劃分中，只有新界區買賣在逆市上升超過三成，按月升30.4%。（資料圖片）

大型單位交投持續下跌，DE類單位二手宗數連跌10個月。中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，2022年3月份全港二手私人住宅買賣合約DE類單位錄118宗（按月跌11.3%）、總值31.17億元（按月跌19.3%）、總面積16.94萬平方呎（按月跌11.0%）。同類單位中，港島區及九龍區買賣量分別跌逾兩成及近四成，只有新界區買賣在逆市上升超過三成。2月底政府放寬按保，刺激置業及換樓需求，二手成交增加，料各類單位買賣將逐步回升。