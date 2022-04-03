樓市走勢｜3月現樓按揭升近30% 樓花按揭登記大增逾五成 創兩年多新高

據中原按揭研究部及土地註冊處最新數據顯示，2022年3月份現樓按揭錄6,904宗登記，對比2月份回升28.5%，數字主要反映去年第四季市況，而4月份起數字開始反映去年底起之第五波疫情影響，預期現樓按揭登記數字將現跌幅。中原按揭董事總經理王美鳳表示，3月份樓花按揭登記錄得885宗，按月大增50.5%，並較去年同期增加逾203%，創過去26個月新高，主要受惠於去年一些大型新盤包括Wetland Seasons Bay、星凱堤岸、海茵莊園及揚海等逐步上會。3月份樓按巿佔率方面，中銀香港連續8個月榮膺現樓按揭登記巿佔率冠軍，滙豐銀行則連續4個月成榮登樓花按揭榜首。

今年首季現樓按揭登記增 20% 樓花按揭增 103% 數據顯示，今年首季現樓按揭登記量按年增加20.2%至24,914宗，中銀香港累積承辦7,100宗現樓按揭登記，以28.5%的巿佔率，暫領先榜首位置。樓花按揭登記方面，今年首季錄得2,053宗登記，按年增加103.3%，滙豐銀行以463宗樓花按揭登記巿佔22.6%暫排名第一。

3 月現樓按揭：四大銀行巿佔率回升 4% 滙豐單月巿佔率增 3.6% 最多 王美鳳指出，3月份現樓按揭錄6,904宗登記，按月升28.5%，四大銀行巿佔率按月回升4個百分點至佔68.9%。3月份現樓按揭巿佔率首4位排名，與2月份相同，中銀香港單月巿佔率達25.2%，單月巿佔率增加0.6%，連續8個月成為現樓按揭巿佔冠軍。期內滙豐銀行單月巿佔率大升3.6%，升幅最大，升至佔21%，排名第二；恒生銀行（巿佔率13.7%、無升跌）、渣打銀行（巿佔率9.1%、跌0.2%），分別佔第3及4位；而東亞銀行巿佔率單月增加0.6%，升至佔4.5%，排名由原本第8上升三級至第5位。