樓市走勢｜3月總樓宇登記3,830宗錄四連跌 4月可望上試5,100宗

疫情見頂，市場氣氛大逆轉，由不敢入市轉為爭相撈底，料整體樓宇買賣觸底後，本月將有顯著反彈。利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，據土地註冊處數據所得，2022年3月全港共錄3,830宗樓宇買賣登記（數字主要反映2月中旬至3月上旬的樓市實際狀況），較2月的4,010宗微跌4%，除連跌4個月外，更創下26個月以來新低；而月內整體物業登記總值亦相應下跌4%，錄得353.39億元，同為26個月最少。

3 月「零」全新盤 靠貨尾全月僅售 152 宗 以住宅物業環節分析，上月一手私宅買賣登記量跌幅持續顯著，主因是期內完全沒有全新盤應市，只靠貨尾零星成交支撐市場，導致3月份一手私宅買賣登記按月再瀉67%，只錄得152宗，為2013年7月以來近105個月最少；而月內錄得的登記總值亦相應急挫54%，僅錄得35.74億元。至於3月份一手私宅登記量最多的3個新盤，依次為御海灣2期（15宗）、恆大‧珺瓏灣2期（9宗）及維港匯2期（8宗）。

疫情回落 刺激二手買賣靠穩 二手住宅市場方面，受惠3月初新冠疫情見頂且逐步回落，加上多了買家趁業主仍有減價空間而入市「撈底」，刺激月內買賣登記表現靠穩。數據顯示，3月份二手私宅買賣登記按月回升9%，共錄得2,354宗登記，為連挫2個月後回升，但仍屬近26個月以來的次低水平。至於登記總值也相應回升5%，錄得217.41億元。