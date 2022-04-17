樓市走勢｜4月二手私樓買賣料重上3千宗 4個月以來新高 一手買賣近9年新低

2022年首季受第五波疫情影響，二手私樓交投量銳減，但疫情在3月份開始逐步放緩，市場氣氛及交投量逐漸回升。中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，截止至4月12日，4月份二手私人住宅買賣合約登記暫時錄得939宗，總值75.6億元，預測整月登記約3,000宗及270.0億元，將較3月的2,493宗及226.4億元，分別上升20.3%及19.2%；估計宗數將創2021年12月3,315宗後的4個月新高，金額將創2022年1月274.5億元後的3個月新高，反映3月期間疫情逐漸緩和，加上政府放寬按保措施，利好樓市，用家搶先入市置業，推動二手登記連升兩個月，兼有望重上3,000宗水平。而4月樓市交投暢旺，二手屋苑買賣倍增，預料5月二手登記量將會急升。

3 月市場缺新盤 料宗數創近 9 年新低 大型屋苑方面，截止至4月12日，4月份太古城、嘉湖山莊、沙田第一城及美孚新村，分別暫錄14宗、13宗、13宗及8宗買賣登記。一手方面，截止至4月12日，2022年4月份一手私人住宅買賣合約登記暫時錄得58宗，總值6.8億元；預期整月約有160宗及20.0億元，將較3月的161宗及36.1億元，分別下跌0.6%及44.7%。受防疫限制影響，3月市場仍然缺乏新盤推售，料一手登記量與上月相若，估計宗數將創2013年6月106宗後近9年（106個月）新低，而金額將創2013年7月18.5億元後近9年（105個月）新低。4月發展商積極部署推售新盤，相信將刺激一手買賣回升。