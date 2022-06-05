樓市走勢｜5月十大傳統屋苑買賣錄332宗及29.48億元 齊創10個月新高

中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，2022年5月份十大藍籌屋苑買賣合約登記錄332宗及29.48億元，較4月的308宗及26.18億元，分別上升7.8%及12.6%，登記宗數及金額創2021年7月的356宗及31.98億元後10個月新高，反映4月疫情穩定，樓價見底回升，加上政府放寬按保，買家置業意欲增加，帶動登記連升3個月。

美孚新村 5 月錄最多買賣之冠

在十大屋苑中，5月份美孚新村錄得最多買賣登記，錄59宗，總值5.12億元，嘉湖山莊則排第二位，錄48宗，總值2.95億元。位列第三的是太古城，錄45宗，總值5.38億元。其餘7個屋苑的二手買賣登記為杏花村（38宗涉3.44億元）、沙田第一城（38宗涉2.37億元）、黃埔花園（29宗涉2.86億元）、康怡花園（23宗涉2.17億元）、海怡半島（22宗涉2.47億元）、麗港城（21宗涉1.88億元）及匯景花園（9宗涉0.84億元）。

另外，5月份有4個屋苑的買賣登記宗數，較4月份錄得升幅，當中宗數升幅最大的是杏花村，按月急升1.2倍，其次是美孚新村按月升55.3%、太古城按月升45.2%及麗港城按月升23.5%，而匯景花園及黃埔花園按月無升跌。至於康怡花園則按月跌8%、沙田第一城按月跌20.8%、嘉湖山莊按月跌25.0%及海怡半島按月跌26.7%。