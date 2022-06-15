樓市走勢｜5月安老按揭登記僅9宗 破7年新低

據中原按揭研究部及土地註冊處數字顯示，今年5月錄得9宗安老按揭登記，刷2015年3月以來新低，與4月份11宗相比，按月續減18.2%。目前共有11家銀行*參與提供安老按揭，自計劃推出以來，中銀香港一直高踞巿佔率榜首，而中原按揭研究部資料顯示，5月的9宗登記全歸中銀香港。
今年首5個月安老按揭登記 按年減近五成
至於今年首5個月安老按揭登記，據中原按揭研究部及土地註冊處數字顯示，數字為98宗，對比2021年同期錄得192宗登記，按年減少49%，而今年首5個月登記中，中銀香港錄得91宗安老按揭登記，市佔率達92.9%佔榜首，按年減少48%。期內東亞銀行列第二，有6宗登記，市佔率6.1%，按年增50%。上海商業銀行以1宗登記排名第3，市佔率1%，按年減少91.7%。
單人申請安老按揭佔最多
根據香港按證保險公司統計數字，今年5月有59宗安老按揭申請，比上一個月43宗增16宗（升37.2%）。對比去年首5個月有288宗安老按揭申請，本年1月至5月申請有258宗，跌10.4%。另外，香港按揭證券公司於2011年7月正式推出安老按揭計劃，據該公司統計資料顯示，截至今年5月31日為止，安老按揭計劃累計有5,467宗申請，以單人申請佔最多，比例達64.7%，雙人及三人則分別佔35.2%及0.1%，而安老按揭用家平均年齡約68歲，平均物業價值為580萬元（介乎36 萬元至6,500 萬元），每月取得之年金平均為17,100元（介乎0元至198,000元），物業樓齡平均30年（介乎1年至63年）。基於選擇終生領取年金之保障最大，毋須擔心還款問題，故此選擇終生領取年金的申請人佔最多，達50%，其次是選擇固定10年期佔最多，高達22.8%，主因是選擇10年固定期，可獲取最高年金金額。
*目前共有11家銀行參與提供安老按揭包括：中國銀行（香港）、中國建設銀行（亞洲）、集友銀行、招商永隆銀行、華僑永亨銀行、上海商業銀行、渣打銀行、交通銀行、富邦銀行、南洋商業銀行、東亞銀行（排名不分先後）。