樓市走勢｜5月私樓動工量2552伙 按月增6倍 利嘉閣：料下半年可追落後

據屋宇署最新數據顯示，今年5月有兩個私人住宅項目動工（按屋宇署接獲上蓋建築工程動工通知為準），涉及單位2,552伙，較4月的366伙激增近6倍。利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，今年終於出現首個大型項目開展動工，令私宅動工量按月急升，惟首五月合計仍然緩慢，而今年首5個月累積動工量有3,125伙，較去年同期的4,336伙減少28%，創自2015年以來的8年同期新低。

首 5 個月新界施工單位量佔逾八成半 數據顯示，5月共有兩個私宅項目動工，涉及單位總數合共2,552伙，當中最大規模的項目為將軍澳86區KL地盤(日出康城13期)，涉及2,550伙，而清水灣下洋住宅項目亦已展開上蓋建築工序，僅涉2伙。連同上述項目計，今年首5個月全港共有9個私宅項目動工，涉及單位總數3,125伙，當中以新界區的施工單位數量最多，涉及3個項目合共2,672伙，單位佔整體比例約85.5%，九龍區也有3個私宅項目動工，涉及438伙，佔整體比率約14%，港島區亦有3個項目，合共15個單位動工，佔整體比例約0.5%