樓市走勢｜5月私樓轉手虧損比率回升 新界區獲利成功比率勝港島

綜合土地註冊處資料所得，今年5月份全港1,925宗已知上手購入價的二手私樓買賣登記中，帳面獲利個案共1,655宗，佔比86%，較前月的84.9%，回升1.1個百分點，重上3月時的高位。利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，面對樓市上衝後出現回氣，二手樓買賣陷於膠著，加上一手新盤持續搶客，令二手私樓轉手獲利比率表現波動，每宗平均賺幅亦偏軟，料後市維持整固築底。

按物業區域劃分，5月份新界區表現最理想，以86.5%之數超越港島，成為獲利成功比率最高的分區，按月升0.6個百分點；其次為港島區，報85.4%，惟按月跌1.9個百分點。至於九龍區表現雖然相對遜色，只錄得85.3%，但按月卻大升4.8個百分點。若以按物業轉售價格分析，樓價介乎801萬至1,000萬元的中價樓組別，其獲利比率最高，錄得89.9%，按月增加2個百分點，涉及宗數285宗。此外，1,001萬至1,200萬元組別，月內獲利比率亦達88.4%，按月升3.8個百分點，表現皆跑贏整體大市。

私樓轉手平均賺幅 連跌兩個月 另外，數據顯示今年5月份每宗私樓轉手個案，平均賺幅為49.3%，按月跌1.8個百分點，連跌兩個月，惟仍屬近7個月的第三高水平。而5月份帳面獲利一倍或以上的轉手個案，佔整體二手私樓買賣比例為37.1%，按月升1.7個百分點，共錄715宗。至於帳面錄得虧損者達260宗，佔比按月回落0.9個百分點至13.5%，為近7個月以來次低水平；而平手的個案則有10宗，佔比也降至0.5%。