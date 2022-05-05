樓市走勢｜50指標屋苑上周買賣106宗 近7周最少

近期市場焦點集中在新盤，二手業主憧憬樓市穩步向好，紛紛收窄議幅，令二手市場交投下跌。

綜合利嘉閣地產分行數據所得，全港50個指標屋苑於上周（4月25日至5月1日）共錄106宗買賣個案，較前周（4月18日至24日）的172宗大減38%，連跌3周，並創近7周最少。利嘉閣地產董事陳大偉表示，發展商積極於各區推售新盤，刺激市場上積壓已久的購買力大舉進場，而業主憧憬樓市穩步向好，紛紛收窄議價空間，導致二手市場缺乏筍盤，窒礙買賣步伐。

按地區劃分，上周港島、九龍及新界3區指標屋苑的交投全線受挫，當中以新界區的跌幅較大，該區21個指標屋苑上周僅錄37宗交投，較前周67宗按周銳減45%，其中藍天海岸交投量按周急挫75%至僅1宗買賣；灝景灣期內亦大減67%，至同樣1宗成交；嘉湖山莊、沙田第一城、麗城花園及映灣園上周同樣錄得3宗買賣，按周齊挫57%；而錦繡花園期內錄4宗成交，按周減少43%。

14 指標屋苑零成交 較前周急增 11 個

至於九龍區21個指標屋苑上周共錄48宗成交，較前周的76宗大減37%，其中淘大花園成交量由前周的8宗，按周銳減75%至上周只有2宗買賣。泓景臺及美孚新村按周分別大減60%及55%，至2宗及5宗成交；都會駅及港灣豪庭同樣錄得2宗買賣，分別減少50%及33%；而新都城及將軍澳中心的成交量按周各自減少25%，期內同錄3宗買賣。

港島區方面，8個指標屋苑上周只錄21宗交投，較前周的29宗減少28%，其中康怡花園由前周7宗買賣，大減至上周只有1宗，按周銳減86%；南豐新村及嘉亨灣成交同樣只有1宗買賣，按周各自大減67%；杏花村成交量則減少25%，至3宗買賣。至於太古城按周減少14%，期內錄6宗成交。

此外，在全港50個指標屋苑當中，上周共有14個屋苑錄得「零成交」，較前周僅3個急增11個，當中新界區及九龍區各佔8個及6個，而港島區則全數屋苑均有成交。