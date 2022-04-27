樓市走勢｜50指標屋苑上周買賣163宗 近五周最少

一手市場氣氛熱鬧，市場焦點落在新盤上，而二手業主因看好樓市前景，叫價持續企硬，令二手屋苑成交量回落。

綜合利嘉閣地產分行數據所得，全港50個指標屋苑於上周（4月18至24日）共錄163宗買賣個案，較前周（4月11至17日）的227宗大減28%，連跌兩周，並創近五周低。利嘉閣地產董事陳大偉表示，限聚令放寬後市場氣氛明顯轉好，多個發展商隨即推盤收票，一手市場轉趨熱鬧；反觀二手業主因看好樓市前景，叫價持續企硬，導致二手屋苑交投步伐變慢，成交量回落。

按地區劃分，上周港島、九龍及新界3區指標屋苑的交投全線回落，當中以港島區的跌幅較大，該區8個指標屋苑上周只錄27宗交投，較前周的44宗大減39%，其中杏花村由前周10宗買賣，大減至上周只有3宗，按周下跌70%；藍灣半島及海怡半島成交分別只有2宗及1宗買賣，按周同樣大減67%；南豐新村則減少57%至3宗買賣。至於鯉景灣及太古城，各自按周減少50%及36%，期內分別錄1宗及7宗成交。

九龍及新界共 4 屋苑錄零成交

新界區方面，21個指標屋苑上周共錄63宗交投，較前周95宗按周銳減34%，其中名城及盈翠半島交投量按周齊挫83%至僅1宗買賣；大埔中心期內亦只錄1宗成交，按周下跌67%；珀麗灣錄2宗買賣，按周減少60%。至於新港城、嘉湖山莊、碧堤半島及綠楊新村成交量，同樣按周大減50%至1至6宗買賣不等。

九龍區21個指標屋苑上周共錄73宗成交，較前周的88宗減少17%，其中將軍澳廣場成交量由前周的4宗，按周銳減75%至上周只有1宗買賣；昇悅居及匯景花園按周分別減少67%及60%，至各自2宗成交；維景灣畔及柏景灣各錄5宗及2宗買賣，分別減少55%及50%；而宇晴軒及海濱南岸按周各自減少33%，期內同樣只有2宗買賣。

此外，在全港50個指標屋苑當中，上周共有4個屋苑錄得「零成交」，與前周數量相同，當中九龍區及新界區各佔2個，分別是九龍區德福花園及維港灣、新界區YOHO Town及柏慧豪園，而港島區則全數屋苑均有成交。