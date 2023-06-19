樓市走勢｜6月樓宇買賣登記料錄約4800宗 將為5個月新低

整體樓市氣氛觀望，令交投轉淡。中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，截至6月14日，6月份整體樓宇買賣合約登記(包括住宅、車位及工商舖物業)暫錄2,417宗，總值185.41億元，估計全月錄4,800宗及380億元，將較5月的5,284宗及445.65億元，分別下跌9.2%及14.7%；而宗數及金額將自今年1月的4,427宗及324.95億元後，同創5個月新低。她指出，買家抱持觀望態度，以致買賣登記量連跌3個月，累跌逾四成。

按半年方面，2023年上半年整體買賣登記暫錄32,462宗及2,720.3億元，已超越2022年下半年的26,791宗及2,571.7億元，預計今年上半年登記達34,800宗及2,915億元，按半年將升約29.9%及13.3%，估計宗數將創2021年下半年後的新高。

至於一手私人住宅，截至6月14日，6月份一手暫錄585宗及55.6億元，預計全月約900宗及90億元，將較5月的979宗及124.6億元，分別下跌8.1%及27.8%。數字顯示大埔大型新盤熱賣，一手交投企穩900宗水平，而6月初屯門NOVO LAND第2A期開售，相信將於7月份才開始登記。按半年方面，今年上半年一手暫錄5,885宗及773.2億元，估計整個上半年約錄6,200宗及810億元，按半年將升14.1%及58.4%。

6月份登記宗數暫時最高的新盤是大埔白石角University Hill第2B期，暫錄364宗及24.47億元；其次為何文田瑜一‧天海，暫錄35宗及4.85億元；大埔白石角University Hill第2A期則暫錄32宗及2.42億元。