樓市走勢｜8月私樓轉手獲利率回升 每宗平均賺幅仍低於50% 蝕讓成交微跌3%

綜合土地註冊處資料所得，2023年8月份全港1,375宗已知上手購入價的二手私樓買賣登記中，帳面獲利個案共1,132宗，佔比82.3%，扭轉連跌兩個月的淡勢，自前月谷底的81.6%，回升0.7個百分點。

港島區獲利比率最高 利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，市況不就，後市走勢趨向不明朗，多了持貨期較長業主加入沽售行列，而令轉手獲利比率偶爾回升，惟料大趨勢仍處低位反覆上落。按物業區域劃分，8月份港島區表現較突出，以84%之數成為獲利成功比率最高的分區，按月並升2.4個百分點；其次為九龍區，報82.9%，按月大升5.7個百分點；新界區表現落後大市，只錄得81.5%，按月跌2.8個百分點，由前月優於大市，變為跑輸大市。

帳面損手成交佔 228 宗 另外，數據顯示今年8月份每宗私樓轉手個案平均賺幅為49.2%，按月升1.1個百分點，但仍連續4個月處於50%以下低位窄幅徘徊，而8月份帳面獲利1倍或以上的轉手個案，佔整體二手私樓買賣比例為39.9%，按月升0.8個百分點，共錄549宗。至於帳面錄得虧損者達228宗，佔比按月跌0.3個百分點至16.6%，佔比仍為年內第3多，而平手的個案則有15宗，佔比也微跌0.3個百分點至1.1%。