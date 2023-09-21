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地產
2023-09-21 14:15:00

樓市走勢｜8月私樓轉手獲利率回升 每宗平均賺幅仍低於50% 蝕讓成交微跌3%

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8月份全港1,375宗已知上手購入價的二手私樓買賣登記中，帳面獲利個案共涉1,132宗，佔比82.3%，按月回升0.7個百分點。(資料圖片)

8月份全港1,375宗已知上手購入價的二手私樓買賣登記中，帳面獲利個案共涉1,132宗，佔比82.3%，按月回升0.7個百分點。(資料圖片)

綜合土地註冊處資料所得，20238月份全港1,375宗已知上手購入價的二手私樓買賣登記中，帳面獲利個案共1,132宗，佔比82.3%，扭轉連跌兩個月的淡勢，自前月谷底的81.6%，回升0.7個百分點。

港島區獲利比率最高

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，市況不就，後市走勢趨向不明朗，多了持貨期較長業主加入沽售行列，而令轉手獲利比率偶爾回升，惟料大趨勢仍處低位反覆上落。按物業區域劃分，8月份港島區表現較突出，以84%之數成為獲利成功比率最高的分區，按月並升2.4個百分點；其次為九龍區，報82.9%，按月大升5.7個百分點；新界區表現落後大市，只錄得81.5%，按月跌2.8個百分點，由前月優於大市，變為跑輸大市。

帳面損手成交佔228

另外，數據顯示今年8月份每宗私樓轉手個案平均賺幅為49.2%，按月升1.1個百分點，但仍連續4個月處於50%以下低位窄幅徘徊，而8月份帳面獲利1倍或以上的轉手個案，佔整體二手私樓買賣比例為39.9%，按月升0.8個百分點，共錄549宗。至於帳面錄得虧損者達228宗，佔比按月跌0.3個百分點至16.6%，佔比仍為年內第3多，而平手的個案則有15宗，佔比也微跌0.3個百分點至1.1%

將軍澳中心成賺幅最高屋苑

此外，檢視上月10個獲利登記最多的屋苑，當中有4個屋苑成功錄得百分百獲利，而獲利成功比率最低者為日出康城的65%，再者是美孚新邨的75%。此10個屋苑中，每宗平均賺幅介乎最少的9.1%，至最多的1. 5倍不等，當中將軍澳中心為錄得每宗轉手個案平均賺幅最高的屋苑，達1.5倍。至於上月榜內賺幅最低者為日出康城，平均每宗只賺約9.1%，而次低者為迎海的23.8%

將軍澳中心為每宗轉手個案平均賺幅最高的屋苑，達1.5倍。

將軍澳中心為每宗轉手個案平均賺幅最高的屋苑，達1.5倍。

陳海潮指出，住宅市場近期持續偏軟，除了持貨期短的業主沽貨較易蝕讓，而拖低獲利比率及賺幅外，在看淡後市下，同時也多了持貨期較長者賣出物業，而此等業主仍多有不俗利潤，故此反而推升了8月獲利比率及平均賺幅。最近樓市仍然缺乏利好消息，相信未來一、兩個月二手私樓轉手獲利比率，將維持在81%83%之間反覆徘徊，而平均每宗賺幅料在48%50%之間窄幅上落。

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