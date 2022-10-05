樓市走勢｜9月二手樓錄百宗蝕讓 鐵路盤佔約兩成 有4盤跌價20%

加息陰霾打擊本港二手樓市，向來抗跌力強的鐵路沿線屋苑，交投量及樓價亦跟隨大市向下。中原地產追蹤56個主要鐵路沿線屋苑，今年首3季僅錄得4,084宗二手買賣登記，較去年同期7,072宗減少逾四成，近九成鐵路盤的呎價錄得下跌，其中4個屋苑的跌幅更逾兩成。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，在環球經濟及加息下，樓市下行壓力增，籲本月公布的施政報告「減辣」救市。

天后站栢景臺跌 26% 跌幅最大 今年第3季，該56個鐵路屋苑只錄得1,037宗二手買賣登記，與次季1,809宗比較，跌幅逾四成。呎價方面，陳永傑表示，當中有49個屋苑的呎價於今年均錄得下跌，跌幅介乎1%至26%，其中天后站栢景臺、何文田站天鑄、朗屏站朗城滙及大埔墟站新都廣場，呎價更重挫兩成以上，不少業主賣樓賺錢變蝕錢。當中，栢景臺9月平均成交呎價低見21,763元，與去年12月平均呎價29,468元比較，相差26%，而且屋苑9月未聞成交，8月唯一成交為2座中層D室，實用面積919方呎，以2,000萬元易手，呎價21,763元。

何文田站天鑄四房 4 年帳蝕 828 萬 豪宅業主亦要面對現實，何文田站天鑄平均呎價跌穿3萬元，9月低見25,849元，與去年12月平均呎價33,670元比較，下跌23%。而天鑄上月錄得的3宗二手成交中，2宗屬蝕讓，其中實用面積1,410方呎的8座高層C室四房戶，成交價3,500萬元，呎價24,823元。原業主於2018月以4,328萬元一手買入，持貨4年帳面貶值828萬元，為上月最大宗鐵路盤蝕讓個案。

元朗站朗城滙 第三季 錄 4 宗「蝕入肉」 至於入伙僅3年的新界鐵路盤元朗站朗城滙，9月平均呎價跌穿1.7萬元，低見16,415元，較去年12月21,261元，大跌22%。今年第3季，朗城滙出現6宗二手成交，4宗要「蝕入肉」，其中3宗的帳面蝕讓金額，更擴大至百萬元以上，包括3座高層C室大單位，業主以1,030萬元沽貨，較2019年買入價約1,291萬元低261萬元。

沙田第一城三房失守 6 球 二手蝕讓潮蔓延至鐵路盤，成買家入市尋寶對象。據市場統計，9月二手市場錄約100宗蝕讓成交，鐵路盤佔約兩成；若以單一屋苑計，沙田第一城錄最多蝕讓，9月約40宗成交中，蝕讓佔最少6宗，即平均每6宗成交，就有1宗蝕讓。10月至今，沙田第一城暫錄6宗成交，三房戶終告失守600萬元，1座低層B室，實用面積451方呎，剛以565萬元沽出，呎價12,528元。

美孚新邨跌最多 樓價重回 2017 年 全港平均呎價最低的鐵路盤則是天水圍嘉湖山莊，9月平均呎價10,225元，較去年底的11,403元跌逾一成；其次是荔枝角老牌屋苑美孚新邨，9月錄25宗成交，平均呎價僅11,748元，為2017年9月以來，即5年來首度跌穿12,000元關口，並較2019年7月歷史高位14,764元，累跌兩成。