樓市走勢｜9月錄45宗二手公屋買賣 按月少16% 金額見五個月新低

中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，今年9月份二手公屋買賣合約登記(包括公屋自由市場及第二市場)錄得45宗，總值1.09億元，較8月的54宗及1.41億元，分別下跌16.7%及22.7%。宗數是創今年6月45宗後的三個月新低，金額是創2022年4月9,783.4萬元後的五個月新低。他指，新冠肺炎疫情及加息持續，樓市氣氛轉淡，加上樓價下調，市民的置業信心受阻，導致二手公屋市道連續八個月於低水平徘徊。

第三季買賣錄 155 宗及 3.99 億元

按季方面，2022年第三季二手公屋買賣合約登記(包括公屋自由市場及第二市場)錄得155宗，總值3.99億元，較第二季的139宗及3.82億元，分別上升11.5%及4.5%。數字是自2021年第四季的246宗及6.85億元之後，創三個季度新高。雖然買賣回升，但登記量連續三季維持在140宗左右，顯示今年二手公屋市況持續淡靜。

今年第三季買賣登記金額最高的二手公屋個案是8月份沙田恆安邨恆日樓13樓的單位，成交價480萬元。第二高是7月份大埔運頭塘邨運來樓18樓的單位，成交價465萬元。第三高是8月份黃大仙東頭邨貴東樓27樓的單位，成交價453.5萬元。

第三季翠林邨及良景邨買賣登記居首

今年第三季將軍澳翠林邨及屯門良景邨各錄9宗買賣登記，並列榜首，分別總值2,505.8萬元及1,883.8萬元。黃大仙竹園北邨及大埔太和邨各錄8宗，分別總值1,993.8萬元及1,508萬元。深水埗李鄭屋邨及沙田顯徑邨各有7宗，分別總值1,918萬元及1,893.8萬元。