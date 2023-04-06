樓市走勢｜CCL創12年單季最大升幅 九龍區呢個鐵路盤反彈近25%最勁！

漾日居升幅最勁 若以中原城市領先指數的138個成分屋苑作分析，今年首季共有113個屋苑呎價上升，港島區佔31個、九龍區佔35個，新界東及新界西各佔22及25個。升幅達一成以上的屋苑共44個，其中3個屋苑包括九龍站上蓋漾日居、大角咀港灣豪庭及青衣翠怡花園，升幅更達兩成，是首季反彈力度最強的指標屋苑。 漾日居去年底呎價曾低見20,098元，幾乎跌穿2萬元，但通關效應下，最新呎價回升至25,001元，勁升近25%；漾日居屬九龍站呎價最平屋苑，3月錄兩宗成交，包括1座低層E室，實用面積948方呎，以2,050萬元沽出，呎價約21,624元。至於港灣豪庭及翠怡花園，最新呎價18,308元及14,005元，勁升23%。

十大屋苑僅嘉湖山莊呎價按季報跌 十大屋苑方面，除了天水圍嘉湖山莊呎價按季錄得1.7%跌幅外，其餘九個屋苑呎價皆升。其中沙田第一城、鰂魚涌康怡花園、將軍澳新都城、鴨脷洲海怡半島及荔枝角美孚新邨，升幅超過15%。 沙田第一城去年樓價曾大跌逾兩成，呎價低見1.4萬元，兩房單位樓價更失守400萬元水平，但近期呎價已重上1.7萬元水平，低位反彈近19%。至於康怡花園及新都城，今年以來樓價亦反彈18.8%及17.1%。