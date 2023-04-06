樓市走勢｜CCL創12年單季最大升幅 九龍區呢個鐵路盤反彈近25%最勁！

今年樓市上演「絕地反擊」，主要受積壓的剛性需求帶動。業界預計，上半年樓價升幅料逾10%。反映二手樓價走勢的中原城市領先指數CCL，首季已升逾7%，創12年來最大升幅。138個CCL成分屋苑之中，超過八成屋苑皆錄得升幅，有3個屋苑升幅更達20%以上。
中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，自踏入2023年以來，多項利好樓市消息帶動下，包括中港通關效應、預算案減印花稅及美國加息放緩等，買樓需求隨即湧現，刺激二手樓價強勁反彈。CCL上周報168.35點，按周再升1.1%，創23周新高。總結今年首季，CCL「爆升」7.4%，不僅已完全收復去年第四季錄得的7.4%跌幅，更創12年以來最大升幅。
翻查過去數據，CCL單季升幅超過7%，過去15年只出現過四次，對上一次已經是2011年。政府於2010年底實施額外印花稅(SSD)壓抑炒風，但2011年首季樓價指數仍升10.2%(CCL當時為97.41點)。而2010年第一季，以及2009年第二季，該指數升幅分別7.5%及13.7%。
漾日居升幅最勁
若以中原城市領先指數的138個成分屋苑作分析，今年首季共有113個屋苑呎價上升，港島區佔31個、九龍區佔35個，新界東及新界西各佔22及25個。升幅達一成以上的屋苑共44個，其中3個屋苑包括九龍站上蓋漾日居、大角咀港灣豪庭及青衣翠怡花園，升幅更達兩成，是首季反彈力度最強的指標屋苑。
漾日居去年底呎價曾低見20,098元，幾乎跌穿2萬元，但通關效應下，最新呎價回升至25,001元，勁升近25%；漾日居屬九龍站呎價最平屋苑，3月錄兩宗成交，包括1座低層E室，實用面積948方呎，以2,050萬元沽出，呎價約21,624元。至於港灣豪庭及翠怡花園，最新呎價18,308元及14,005元，勁升23%。
十大屋苑僅嘉湖山莊呎價按季報跌
十大屋苑方面，除了天水圍嘉湖山莊呎價按季錄得1.7%跌幅外，其餘九個屋苑呎價皆升。其中沙田第一城、鰂魚涌康怡花園、將軍澳新都城、鴨脷洲海怡半島及荔枝角美孚新邨，升幅超過15%。
沙田第一城去年樓價曾大跌逾兩成，呎價低見1.4萬元，兩房單位樓價更失守400萬元水平，但近期呎價已重上1.7萬元水平，低位反彈近19%。至於康怡花園及新都城，今年以來樓價亦反彈18.8%及17.1%。
呎價萬元內屋苑減至4個
本港樓價走勢如坐「過山車」，下滑後又再度攀升。由於二手業主態度趨硬淨，甚至反價，不少購買力被逼流向開價吸引的新盤，3月份一手市場錄得逾2,100宗成交，創近兩年新高。目前樓價已累積明顯升幅，但仍有不少屋苑樓價尚未反彈，可成為首季錯過執平貨的買家尋寶對象。
CCL成分屋苑中，仍有25個屋苑呎價仍然「低水」，其中深井浪翠園、跑馬地比華利山及紅磡海逸豪園，呎價仍去年第四季低逾10%。至於呎價1萬元樓下屋苑，由去年底7個，減至目前4個，包括荃灣荃威花園、深井麗都花園、天水圍嘉湖山莊及屯門大興花園。荃威花園呎價僅8,908元，平絕全港。