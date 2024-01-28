樓市轉趨觀望 中原：本周末僅錄3宗成交 按周再跌50% 7屋苑捧蛋｜十大屋苑

中原地產十大屋苑本周末錄得3宗成交，按周下跌50%，連跌3周，成交量創7周新低，零成交屋苑更增至7個。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，年近歲晚，節日氣氛逐步轉濃，不論業主或準買家，均忙於準備迎接新一年，睇樓活動即時轉靜，加上市場憧憬新一份財政預算案，有機會推出新一輪提振樓市措施，買賣雙方均靜待新變數，令樓市轉趨觀望。

海怡半島兩房 15 年升值 313 萬 港島區方面，中原地產港島西南區首席分區營業經理盧鏡豪表示，海怡半島本周末錄得1宗成交，單位為30座中層C室，實用面積526方呎，採兩房間隔，享東北開揚景致。單位最新以653萬元易手，折合實用呎價12,414元。據悉，原業主於2009年以340萬元購入，是次沽貨帳面獲利313萬元，單位15年間升值92%。