樓市轉趨觀望 中原：本周末僅錄3宗成交 按周再跌50% 7屋苑捧蛋｜十大屋苑

中原地產十大屋苑本周末錄得3宗成交，按周下跌50%，連跌3周，成交量創7周新低，零成交屋苑更增至7個。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，年近歲晚，節日氣氛逐步轉濃，不論業主或準買家，均忙於準備迎接新一年，睇樓活動即時轉靜，加上市場憧憬新一份財政預算案，有機會推出新一輪提振樓市措施，買賣雙方均靜待新變數，令樓市轉趨觀望。
海怡半島兩房 15年升值313萬
港島區方面，中原地產港島西南區首席分區營業經理盧鏡豪表示，海怡半島本周末錄得1宗成交，單位為30座中層C室，實用面積526方呎，採兩房間隔，享東北開揚景致。單位最新以653萬元易手，折合實用呎價12,414元。據悉，原業主於2009年以340萬元購入，是次沽貨帳面獲利313萬元，單位15年間升值92%。
黃埔、嘉湖各錄一宗成交
九龍區方面，中原地產黃埔花園12期分行副區域營業經理黎浩棠表示，黃埔花園本周末錄得1宗成交，本月成交量暫增加至17宗，平均實用呎價12,470元。屋苑本周末錄得2期3座中層H室易手，實用面積389方呎，屬兩房間隔，擁向西內園景，剛於市場以538萬元沽出，實用平均呎價13,830元。
至於新界區，中原地產天水圍副區域營業董事伍耀祖表示，臨近農曆新年，樓市交投開始放慢，買賣雙方忙於過年，陸續擱置睇樓活動，加上部分買家靜待新一份財政預算案，期望有撤辣措施，令交投觀望。其中嘉湖山莊本周末僅錄1宗成交，交投平平。