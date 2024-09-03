樓市陷03年沙士後最長跌浪 呎價失1萬屋苑較去年底倍增 最低見「7字頭」｜樓市走勢

發展商頻頻劈價賣樓，令二手樓價跌勢加劇。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，本港樓價已連跌兩年，今年以來再跌近5%，創2003年沙士後樓市最長跌浪。目前全港138個主要大型屋苑，已有26個或近兩成屋苑呎價跌穿1萬元水平，較去年底急僅11個急增1.3倍；另有8個屋苑呎價更低見「8字頭」水平。 樓價對比 2021 年底累跌近 25% 中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，據差餉物業估價署資料顯示，本港樓價已連跌兩年，2022年及2023年分別下跌15%及7%，而今年首7個月亦累跌4.7%。若對比2021年12月更累跌約24.7%。

本港樓市對上一次最長跌浪，出現於1998年至2002年。1997年一場亞洲金融風暴令香港樓市泡沫爆破，樓價插水式下跌，2003年沙士期間更跌至谷底。根據差估署的樓價指數顯示，1997年12月高見155點，之後連跌5年，至2002年12月跌至64.8點，累瀉近六成。當中以1998年跌幅最大，樓價一年大跌33%。樓價暴跌，負資產個案急速攀升至逾10萬宗。相隔逾20年後，本港樓市面臨另一次危機，負資產升至逾3萬宗，相當於03年高峯期的三分之一。 至於樓價最近一次出現明顯跌幅，為2008年金融海嘯時期，樓價2008年3月至12月的9個月間累跌23%；惟現時樓價較2021年8月高位累跌逾27%，即跌幅已超越金融海嘯。

陳永傑稱，政府今年2月底宣布全面撤辣，市場一度轉旺，惟大批購買力被消化後，樓市無以為繼。踏入9月，市場憧憬減息，惟發展商續劈價清貨，近日接連有市區新盤減價促銷，減幅高見四成，令二手樓價面臨更大下調壓力。中原城市領先指數CCL上周報138.17點，按周跌0.32%，已連跌四周，累挫逾2%，創近8年新低。目前樓市已由2021年歷史高位191.34點，累跌近28%。近年租金逆市向上，某程度上亦反映部分市民對後市缺乏信心，寧願租樓也暫緩入市。

樓市陷03年沙士後最長跌浪 呎價失1萬屋苑較去年底倍增 最低見「7字頭」｜樓市走勢

新界四成屋苑呎價不足萬元 樓價持續受壓，138個CCL成分屋苑之中，呎價跌穿1萬元的屋苑數量增至26個，不但較撤辣前升近九成；亦較去年底僅11個急升1.3倍；而新界區共61個成份屋苑，多達39.3%、即24個屋苑呎價失守1萬元，當中新界西屋苑佔18個。