樓市預測｜吸人才撐住屋需求 利嘉閣：全年樓價看升逾一成

回顧過後，展望樓市下半年走勢，利嘉閣地產總裁廖偉強表示，受年初通關消息刺激，樓市出現一陣報復式的反彈，雖然次季高漲的情緒有所轉緩，交投亦放慢，但相信屬正常調整。對於下半年樓市，他表示仍感樂觀，因除有本地購買力外，內地及海外人才陸續來港的購買力，絕不可小覷，加上本港在後疫情時期及通關後的經濟持續復甦，而未來息口傾向見頂，整體環境對下半年樓市均較有利，有信心下半年樓市繼續價量齊升，全年樓價看漲逾一成。

高才通反應踴躍 帶動下半年住屋需求 雖然近年移民海外人數增加，導致部分生產力流失，但廖偉強相信最差情況已過，而港府亦積極吸納內地及海外專才，以填補各行業人才流失的問題。其中，高端人才通行證計劃(高才通)自宣布推出以來，截至4月底，已接獲2.7萬個申請，當中1.7萬個已獲審批，並涉約1.3萬名受養人。單計以上3萬的新增人口及對住屋及租屋的需求，是撐起下半年本港樓市的關鍵。 香港正處疫後復甦之路，經濟正持續改善中，而人才來港正好配合經濟進一步發展的需求。據統計處最新數據指，本地失業率已連降12個月，重返3%疫情前的低水平，低失業率亦利好樓市發展，增強市民的租樓及置業信心，帶動下半年物業市場持續轉旺。近期所見，不少外資已重返本地商業及零售市場，為下半年復甦市作準備，當中租賃較大面積的樓面及海外員工重新進駐，皆利好樓市走俏。

息口趨見頂平穩 擬再寬首置按揭利樓市 至於一直左右樓市的息口問題，美國本周中段將再議息，雖然市場對是次加息與否參半難料，但香港亦未必跟隨再加息。此外，即使美國在6、7月份再輕微加息，息口已傾向見頂，未來樓市主要面對息口橫行，而不必過於憂慮持續上升。此外，本地銀行目前對按揭取態相對進取，提供高達3%現金回贈，有助減輕加息負擔。整體而言，加息周期有機會結束，對樓市起正面作用。 另一方面，雖然今年有不少新盤排隊應市，供應看似增加，但主因是去年疫情下購買力被暫時扣起之故，相信今年經濟環境好轉，釋放購買力下，可陸續消化。而近期所見，發展商開始略有調升開價，料下半年量價可並駕齊驅，加上日前政府表示可考慮進一步放寬首置按揭成數，若真的實行，將有助增強買家入市意欲，剛性需求料獲進一步釋放。