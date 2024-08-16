樓市點睇｜李澤鉅：唔敢賭香港長期差

樓市交投氣氛因年初全面撤辣而飆升，惟近期表現卻後勁不繼。長江實業集團(1113)主席李澤鉅在業績分析員會議上被問及對香港目前住宅物業市場看法，稱自己雖沒有水晶球去預測樓市，但不敢賭香港市場太差，「過去歷史話我們知邊個賭香港長期差都錯」。

李澤鉅指，香港在過去數十年經歷多個經濟周期，而每次賺錢最多的人都是在大多數人看淡的時候入市。當香港市況轉變時，速度可以很快，過往很多人都反應不及。他續指，利潤與市場狀況是掛鈎的，當市況相對疲弱時，利潤或許少一點；但當市況開始恢復時，利潤增長速度可能會比大家反應更快。