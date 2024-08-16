樓市點睇｜李澤鉅：唔敢賭香港長期差

樓市交投氣氛因年初全面撤辣而飆升，惟近期表現卻後勁不繼。長江實業集團(1113)主席李澤鉅在業績分析員會議上被問及對香港目前住宅物業市場看法，稱自己雖沒有水晶球去預測樓市，但不敢賭香港市場太差，「過去歷史話我們知邊個賭香港長期差都錯」。
李澤鉅指，香港在過去數十年經歷多個經濟周期，而每次賺錢最多的人都是在大多數人看淡的時候入市。當香港市況轉變時，速度可以很快，過往很多人都反應不及。他續指，利潤與市場狀況是掛鈎的，當市況相對疲弱時，利潤或許少一點；但當市況開始恢復時，利潤增長速度可能會比大家反應更快。
有能力隨時動用大量資金回中港投資
李澤鉅稱，集團在世界各地繼續尋找回報吸引的項目，亦對地產和本地新項目感興趣，重點是看邊際利潤及所需投入的成本，重申沒有「志在必得」的心態。他又稱，集團於海外擁有多個回報率有雙位數的項目，當香港出現合適的投資機會時，而集團又有需要時，這些海外資產的高結構流動性(structural liquidity)有助集團於香港或內地進行大型投資項目，簡單而言，即是有能力隨時動用大量資金回來進行投資。
長江中心二期屬地標商廈
面對本港寫字樓空置率正處於較高水平，市場關注旗下中環長江集團中心二期目前租務情況。李澤鉅回應指，集團目前於香港的投資物業組合的出租率約85%，將持續致力推動租務進展，並指長江集團中心二期是位處標誌性地點的優質商廈，當市況回穩時，應會帶來可觀的租金收入。
李澤鉅稱，長實過去數年投資英國社會支援房屋，增強整體投資物業組合收入的韌性，並幫助抵禦香港租賃市場持續放緩的狀況。
一向採取較貼市策略推售新項目
長實與港鐵(066)合作的黃竹坑站港島南岸第3B期「BLUE COAST」今年4月初推出，集團執行董事趙國雄當時直言是「蝕少當賺」。李澤鉅說，集團一向採取較貼市的策略推售新項目，相信趙國雄和其團隊會制定出配合市場和買家的方案。該盤預售成績理想，迄今累沽570伙，套現逾107.8億元，暫膺今年新盤「吸金王」。