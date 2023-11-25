樓市「減辣」助業主換樓 屯門二三線屋苑跑出 邊類戶型交投佔近80%？｜二手市況

祥益地產董事王瑋表示，截至11月22日，最新一期反映上車盤購買力的屯門樓市呎價領先指數以回歸分析法計算錄得406.27點，對比上期跌2.83%，連升4期後調整。今期指數成分屋苑的成交量對比上期增加，以二、三線屋苑為主導，當中三房或以上的成交佔近80%，反映政府以轉流率為「減辣」概念，有助業主換樓，事實上近期樓換樓甚至「連環船」（即同一時間換樓客的買賣兩宗成交一齊簽）成交大增。

至於屯門居屋自由市場呎價領先指數以回歸分析法計算錄得332.39點，對比上期微跌0.81%。此外，眾多利好因素已逐漸成形，加上「超筍盤」沒有累積性的，即是說當一個屋苑的超筍盤賣了之後，購買力就會去清其他屋苑的超筍盤，情況持續未來樓市機會慢升。