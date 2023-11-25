樓市「減辣」助業主換樓 屯門二三線屋苑跑出 邊類戶型交投佔近80%？｜二手市況

祥益地產董事王瑋表示，截至11月22日，最新一期反映上車盤購買力的屯門樓市呎價領先指數以回歸分析法計算錄得406.27點，對比上期跌2.83%，連升4期後調整。今期指數成分屋苑的成交量對比上期增加，以二、三線屋苑為主導，當中三房或以上的成交佔近80%，反映政府以轉流率為「減辣」概念，有助業主換樓，事實上近期樓換樓甚至「連環船」（即同一時間換樓客的買賣兩宗成交一齊簽）成交大增。
至於屯門居屋自由市場呎價領先指數以回歸分析法計算錄得332.39點，對比上期微跌0.81%。此外，眾多利好因素已逐漸成形，加上「超筍盤」沒有累積性的，即是說當一個屋苑的超筍盤賣了之後，購買力就會去清其他屋苑的超筍盤，情況持續未來樓市機會慢升。
祥益屯門樓市租賃成交呎價領先指數被視為上車一族的指引，隨著樓市發展成熟，幫助大家了解換樓的趨勢，以判決買賣物業市場的支持力。同樣截至11月22日，最新一期祥益屯門樓市租賃成交呎價領先指數以回歸分析法計算錄得230.79點，對比上期升3.59%。
料屯門較全港樓市更早完成調整
祥益地產數據分析部主管林佳武表示，屯門樓市呎價領先指數在去年年底12月找到谷底後回升，2023年趨勢先升後調整。指數由去年12月下調至410至420點左右的水平後谷底反彈收復失地，不同板塊逐個推動。指數於今年3月之後開始微調，4月至6月初步於440至460點左右水平找到支持位橫行鞏固，7月起政府放寬按揭令指數曾短暫改善後再持續鞏固調整，10月下旬公布《施政報告》後，指數已初步出現上升趨勢。以現時的情況來看，屯門樓市上落的幅度相對較溫和，預期較全港樓市更早完成調整，而且在長期趨勢上穩定增長。
祥益地產屯門樓市領先指數一直以來較新界西同類型指數平均早四星期反映區內市況，當樓市穩定時，回歸分析法反映到詳細的趨勢；當樓市成交少的時候，實用面積計算方法則更快反映市況來捕捉谷底。