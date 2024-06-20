樓書出爐｜開放式及一房佔近六成 黃金海灣．意嵐攻細單位

屯門成為新盤主戰場之一，由旭日國際發展的「黃金海灣．意嵐」昨公布售樓說明書，提供692伙，實用面積182至767方呎，戶型涵蓋開放式至三房，當中開放式及一房共佔近六成。發展商稱將根據市況盡快開放示範單位及開價，首批不少於140伙。
集團地產開發部董事總經理李炳餘指，「黃金海灣」分兩期發展共1,323伙，約七成單位享青山灣海景，第1期「意嵐」由兩座住宅大樓組成共692伙，首批單位定價會考慮市況而定。
集團地產開發部銷售及市場策劃經理辜錦波稱，「意嵐」單位開放式佔254伙最多，實用面積204至328方呎；一房設154伙，兩房及三房各涉180伙及35伙；另有69伙特色單位。
NOVO LAND今截票 暫超額逾24倍
將於周六展開首輪銷售160伙的新鴻基地產(016)屯門「NOVO LAND」第3B期，代理總經理陳漢麟指，項目已錄逾4,000票，超額逾24倍，今晚8時截票。目前入票客源中來自屯門及元朗區佔約四成；而整體約15%屬內地客。
恒珀首推30伙489萬入場 周六發售
市區方面，恒和珠寶集團(513)旗下恒和地產發展的長沙灣單幢式現樓新盤「恒珀」首推30伙，實用面積262至462方呎，涵蓋16伙一房及14伙兩房。以最高16%折扣計，折實價513.2萬至1,032.4萬元，折實呎價17,107至23,357元，折實平均呎價18,754元。入場單位為6樓B室一房，實用面積300方呎，折實價513.2萬，折實呎價17,108元。公司發展總監潘碩衡形容首批單位屬貼市價，定價已參考附近新盤等，視乎銷情再安排加推，不排除有調價空間。
新價單另設成交金額上限4.25%印花稅優惠，購入多於1伙買家額外設2%折扣。計及上述優惠，一房實際入場價約489.8萬元起。全數單位周六發售，屆時開放現樓示範單位。