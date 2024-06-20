樓書出爐｜開放式及一房佔近六成 黃金海灣．意嵐攻細單位

屯門成為新盤主戰場之一，由旭日國際發展的「黃金海灣．意嵐」昨公布售樓說明書，提供692伙，實用面積182至767方呎，戶型涵蓋開放式至三房，當中開放式及一房共佔近六成。發展商稱將根據市況盡快開放示範單位及開價，首批不少於140伙。

集團地產開發部董事總經理李炳餘指，「黃金海灣」分兩期發展共1,323伙，約七成單位享青山灣海景，第1期「意嵐」由兩座住宅大樓組成共692伙，首批單位定價會考慮市況而定。

集團地產開發部銷售及市場策劃經理辜錦波稱，「意嵐」單位開放式佔254伙最多，實用面積204至328方呎；一房設154伙，兩房及三房各涉180伙及35伙；另有69伙特色單位。