標沽10伙造價高見9103萬 天璽．天加推 周六開賣238伙

新地副董事總經理雷霆表示，今批單位價格差異主要由於涵蓋第6座高層、向南景觀單位，整體仍屬原價加推。新加推單位包括32伙開放式、40伙一房及35伙兩房，實用面積236至559方呎，折實價478.58萬至1,256.19萬元，折實呎價18,945至26,784元。入場單位為第6座(Elite Zone)5樓B6室，實用面積236方呎，開放式間隔。

減息刺激一手氣氛轉旺，多個新盤齊加推爆發搶客戰！其中新鴻基地產(016)啟德地王盤「天璽．天」昨加推107伙，維持最高折扣13.5%，折實價478.58萬元起，折實平均呎價22,223元，較上張3號價單21,768元高約2.1%；同步宣布將於周六以價單發售238伙，明日截票。

至於周六發售單位涵蓋第1至4號價單，部分1及2號價單單位加價3%至4%。今批包括46伙開放式、101伙一房及91伙兩房，實用面積236至655方呎，折實價478.58萬至1,412.04萬元，折實呎價18,188至26,784元。

新地代理總經理胡致遠指，項目首輪招標發售96伙，昨首開標涉10伙標準單位，位處第3座及5座高層戶，成交價2,766萬至9,103.3萬元。當中第3座(Peak Tower)47樓B室，實用面積1,991方呎，成交價9,103.3萬元，呎價45,722元。

The YOHO Hub II下周一推售52伙

同系元朗「The YOHO Hub II」敲定下周一進行第三輪銷售52伙，包括20伙兩房及32伙三房，實用面積462至905方呎。扣除最高15.5%折扣，折實價668.81萬至1,403.29萬元，折實呎價13,186至17,068元，折實平均呎價14,765元，周日晚上8時截票。