標準金額補地價｜發展局公布延伸至古洞北、粉嶺北新發展區

政府去年發表的《施政報告》指，工廈「標準金額」補地價先導計畫，將延伸至新界新發展區，發展局今日（31日）公布，該計劃率先在古洞北及粉嶺北新發展區，以及洪水橋/厦村新發展區推行。

古洞北、粉嶺北農地原呎價同為 372 元 據資料顯示，古洞北新發展區的農地每呎原有價值約372元，修改發展限制後，非住宅用途之土地價值每呎約3,252元，住宅用途的土地價值每呎則約5,574元。粉嶺北新發展區方面，原有價值呎價同約372元，但改發展限制後之土地價值較低，發展非住宅地每呎約2,787元，發展住宅的話則每呎約5,110元。至於其他新發展區的金額及細節，將於有關新發展區公布契約修訂申請詳情時公布。

發展局：助加快落實新發展區計畫 發展局又指，容許擬建新發展區內的土地業權人申請契約修訂，有助善用市場參與以加快落實新發展區計畫。今次公布提供標準金額補地價選項，是希望透過預先公布的標準金額，為補地價提供確定性，從而促成更多契約修訂申請及早完成。另一方面，在已公布的新發展區內，用地的發展環境比較相似，均為有全面基建配套的高密度發展社區，故較有條件短時間內制訂標準金額及相關推行細節，為鄉郊土地採用標準金額補地價提供最快的試驗機會。