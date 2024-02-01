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地產
2024-02-01 12:58:07

機場返工租務概況！租客月斥3萬搬入屯門 東涌東環兩房呎租33元｜二手樓租賃

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機場返工租務概況！租客月斥3萬搬入屯門 東涌東環兩房呎租33元｜二手樓租賃

屯門瓏門新錄得1座中層B室租賃成交，以3.05萬元租出。(資料圖片)

東九龍租客為方便機場上班，搬入屯門居住。中原地產屯門區高級分區營業經理鍾宏遠表示，屯門瓏門新錄得1座中層B室租賃成交，實用面積858方呎，四房套房連儲物房間隔，包車位，月租叫價3.15元，經議價後，減價1,0003.2%，以3.05元租出，折合實用呎租35.5元。

鍾宏遠指，新租客為家庭客，見屯門區鄰近機場，方便上班，而瓏門屬「站頂」屋苑，樓齡又新，配套齊全，上址租金與現正租住的東九龍單位相若，但面積較寬敞，亦包車位，相對抵租，見農曆新年將至，迅速拍板承租。業主則於2012年以1,278.55萬元一手連車位買入，現租出可享約2.9厘租金回報。 

機場返工租務概況！租客月斥3萬搬入屯門 東涌東環兩房呎租33元｜二手樓租賃

東環新錄得1座中層3室租賃，租客議價後以1.5萬元承租。(資料圖片)

東涌區租金按年最多漲8%

隨著機場航空業增加人手，東涌區住宅租賃需求亦持續上升中原地產東涌資深分區營業經理陳偉業表示，該區1月份錄逾110宗租賃成交，令到盤源緊張，同時推升租金，整體租金按年上升約5%8%。

陳偉業表示，東環新錄得1座中層3室租賃，實用面積453方呎，兩房間隔，向南享內園景，月租叫價1.58萬元，新租客為機場人員，心儀單位裝修企理，議價800元或5%後以1.5萬元承租，折合實用呎租33.1元。

陳偉業指，去年同類型單位月租大約1.414.5萬元，租金升幅約3%7%。而業主於2015年以520萬元買入，現可享約3.5厘租金回報。

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