機場返工租務概況！租客月斥3萬搬入屯門 東涌東環兩房呎租33元｜二手樓租賃

屯門瓏門新錄得1座中層B室租賃成交，以3.05萬元租出。(資料圖片)

鍾宏遠指，新租客為家庭客，見屯門區鄰近機場，方便上班，而瓏門屬「站頂」屋苑，樓齡又新，配套齊全，上址租金與現正租住的東九龍單位相若，但面積較寬敞，亦包車位，相對抵租，見農曆新年將至，迅速拍板承租。業主則於2012年以1,278.55萬元一手連車位買入，現租出可享約2.9厘租金回報。

東九龍租客為方便機場上班，搬入屯門居住。中原地產屯門區高級分區營業經理鍾宏遠表示，屯門瓏門新錄得1座中層B室租賃成交，實用面積858方呎，四房套房連儲物房間隔，包車位，月租叫價3.15萬元，經議價後，減價1,000元或3.2%，以3.05萬元租出，折合實用呎租35.5元。

東環新錄得1座中層3室租賃，租客議價後以1.5萬元承租。(資料圖片)

東涌區租金按年最多漲 8%

隨著機場航空業增加人手，東涌區住宅租賃需求亦持續上升，中原地產東涌資深分區營業經理陳偉業表示，該區1月份錄逾110宗租賃成交，令到盤源緊張，同時推升租金，整體租金按年上升約5%至8%。

陳偉業表示，東環新錄得1座中層3室租賃，實用面積453方呎，兩房間隔，向南享內園景，月租叫價1.58萬元，新租客為機場人員，心儀單位裝修企理，議價800元或5%後以1.5萬元承租，折合實用呎租33.1元。

陳偉業指，去年同類型單位月租大約1.4至14.5萬元，租金升幅約3%至7%。而業主於2015年以520萬元買入，現可享約3.5厘租金回報。