次季交投回軟 8月樓花按揭登記跌近五成 創3個月新低｜樓市數據

不過，最近銀行樓按取態明顯復常，加上美國9月份啟動減息近乎定局，港元拆息有望於第4季續回落減低銀行及企業資金成本壓力，將進一步提升銀行樓按取態積極性，料將可增加市場信心，趁低吸納的買家將會增加帶動市場氣氛，現樓按揭登記有望於年底前重拾升軌。

5月至8月份樓市交投下挫，8月現樓和樓花按揭登記繼續呈跌勢。中原按揭董事總經理王美鳳表示，受5月起樓市回軟影響，8月份按揭登記量因此回落，中原按揭研究部資料顯示，2024年8月份現樓按揭錄4,551宗登記，與7月份5,741宗比減少20.7%，創過去三個月新低，8月樓花按揭登記回落48.5%至265宗，創過去三個月新低，料影響未來按揭登記量仍然出現跌幅。

8 月恒生現樓按揭增 2.8 個百分點 升最多

中原按揭研究部資料顯示，2024年8月份現樓按揭錄4,551宗登記，與7月份5,741宗減少21%，主因是5月份起交投減少。首四位銀行巿佔率按月微增0.4個百分點71.7%。8月份滙豐銀行現樓按揭巿佔率按月增加1.9個百分點至佔33.1%，連續兩個月成為現樓按揭冠軍；而中銀香港單月巿佔率減少4.2個百分點至佔21.1%，排名維持第2；跟隨其後的恒生銀行巿佔按月增加2.8個百分點至11.9%，升幅最大，排名維持第3。東亞銀行單月巿佔率增加0.6個百分點至佔5.6%，排名升一級至第4名。

數據顯示，2024年8月份現樓按揭巿佔率，第5至第10位依次排序為：工銀亞洲 (市佔率5.3%，跌0.4個百分點，排名跌一級至第5)、花旗銀行(市佔率3.1%，跌1.1個百分點，排名維持第6)、渣打銀行(市佔率2.8%，無變化，排名升一級至第7) 、創興銀行 (市佔率2.1%，增0.4個百分點，排名升兩級至第8)，交通銀行(香港)(市佔率2%，跌1.4個百分點，排名跌兩位至第9)及招商永隆銀行(市佔率1.5%，跌0.5個百分點，排名跌一級至第10)。

8 月滙豐樓花按揭巿佔達 37% 五連冠

中原按揭研究部資料指出，8月份樓花按揭登記265宗，較7月份515宗減少48.5%，大部分來自Blue Coast(61宗)及匯都1期(37宗)。8月份滙豐銀行樓花按揭按月減少8.8個百分點至37.4%，但仍連續五個月佔榜首位置，同月中銀香港巿佔率按月跌5.5個百分點至15.1%，東亞銀行巿佔率按月跌0.2個百分點至11.3%，排名分別保持第2及第3。第4名是工銀亞洲巿佔率10.2%，按月增加6.1個百分點，排名升一級。恒生銀行巿佔率按月增0.5個百分點至8.3%，排名跌一級至第5。